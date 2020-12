Giá xăng tiếp tục tăng mạnh gần 700 đồng

Xăng E5 và RON95 tăng khoảng 650 đồng/lít kể từ 16h chiều 11/12 theo thông tin từ Bộ Công thương vừa phát đi.

Giá xăng dầu điều chỉnh tăng mạnh chiều 11-12 - Ảnh: NK Cụ thể, giá các mặt hàng xăng dầu tăng từ 16h nhưng không cao hơn mức 15.129 đồng/lít với xăng E5, tăng 635 đồng/lít so với giá hiện hành; xăng RON95-III: không cao hơn 16.007 đồng/lít, tăng 656 đồng/lít so với giá hiện hành.

Dầu cũng tăng giá, cụ thể dầu diesel 0.05S: không cao hơn 11.892 đồng/lít, tăng 458 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu hỏa: không cao hơn 10.777 đồng/lít, tăng 639 đồng/lít so với giá hiện hành; dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.942 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với giá hiện hành.

Nhà điều hành cho rằng thời gian qua giá xăng dầu biến động mạnh, tăng từ 2,8 - 10,1% với các mặt hàng. Do đó, tác động đến giá xăng dầu trong nước nên để có mức giá như trên, quỹ bình ổn xăng dầu dừng trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut và chỉ trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít.

Giữ nguyên mức chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 200 đồng/kg, riêng dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít).

Thời gian trích lập và chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: áp dụng từ 15h ngày 11-12-2020. Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 16h ngày 11-12-2020.

Theo N.AN/Tuổi Trẻ Online