Nhiều cơ hội việc làm

(Báo Quảng Ngãi)- Các doanh nghiệp đang tập trung khôi phục, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nên sẽ tuyển dụng hàng nghìn lao động mới. Đây là cơ hội để người lao động trong tỉnh tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Để phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất hiện có nhu cầu tuyển dụng trên 1.000 lao động. Để tìm kiếm nguồn nhân lực cũng như nâng cao tay nghề cho công nhân, Công ty Hòa Phát đã phối hợp với các trường đại học, cao đẳng đào tạo nghề cho người lao động.

Công nhân công ty TNHH Điện tử Sumida (KCN Tịnh Phong) trong ca làm việc. Ảnh: N.viên Theo Trưởng phòng Nhân sự, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Lưu Thanh Tùng, công ty tiếp tục tuyển dụng bằng hình thức phỏng vấn trực tuyến và trực tiếp; phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin rộng rãi nhằm kết nối, tạo việc làm cho người lao động từ vùng dịch các tỉnh, thành phố phía nam về; đồng thời ưu tiên tuyển dụng bộ đội xuất ngũ, lao động là người địa phương. Từ nay đến cuối năm 2021, KKT Dung Quất, các KCN VSIP Quảng Ngãi, Tịnh Phong, Quảng Phú cần tuyển dụng khoảng 6.700 lao động; trong đó lao động có trình độ đại học, cao đẳng 424 người, trung cấp nghề 1.213 người và lao động phổ thông 4.994 người. "Đối với số lao động phổ thông, sau khi tuyển dụng công ty sẽ đào tạo nghề cho họ. Để đảm bảo phòng, chống dịch, chúng tôi tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho 100% công nhân trong ngày đầu tiên tới làm việc tại công ty", ông Tùng cho biết.

Nhu cầu tuyển dụng lao động từ nay đến cuối năm tăng cao. Do đó, nhiều người từ các tỉnh phía nam về quê do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có cơ hội tìm được việc làm; đồng thời giúp các doanh nghiệp có thêm nhân lực để duy trì hoạt động sản xuất. Anh Trịnh Minh Tâm, ở xã Tịnh Giang (Sơn Tịnh) cho biết, tôi đã sinh sống, làm việc gần mười năm ở TP.Hồ Chí Minh. Vì dịch bệnh nên tôi phải về quê tìm việc làm mới. Rất may tôi được người thân giới thiệu vào làm việc trong một công ty ở KCN VSIP Quảng Ngãi với mức lương tương đối. Tuy thu nhập không bằng ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng tôi thấy an tâm hơn và được sống gần gia đình".

Nhằm góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ, trong năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 11 phiên giao dịch, thu hút 1.376 lượt người tham gia, qua đó tạo việc làm mới cho hơn 400 lao động.

Các doanh nghiệp ở KKT Dung Quất có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động. Ảnh: PV Trưởng phòng Tư vấn, Giới thiệu việc làm và Thông tin thị trường lao động (Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) Nguyễn Thị Thủy cho biết, trước tình hình Covid-19 diễn ra rất phức tạp, để tăng cường hơn nữa công tác giải quyết việc làm cho người dân và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cho người lao động trở về từ vùng dịch sớm ổn định cuộc sống, Trung tâm tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tuyến. Đến nay đã tổ chức được 6 phiên, với 896 lượt người tham gia. Hiện tại sàn giao dịch trực tuyến vẫn tổ chức vào thứ 6 hằng tuần, nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm và giúp doanh nghiệp có nhân lực để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

