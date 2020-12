Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại siêu thị

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 28.12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã phối hợp với Siêu thị Big C Go. Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi) tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) diễn tập tại Siêu thị Big C Go Quảng Ngãi. Tình huống giả định: Xảy ra cháy tại khu vực kho chứa hàng của siêu thị. Do có nhiều chất dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng ra và bao trùm các khu vực, lực lượng, phương tiện của cơ sở không thể dập tắt đám cháy nên đã kịp thời gọi điện thoại báo cho lực lượng chức năng qua số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã nhanh chóng điều động 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy và phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng cơ sở hướng dẫn khách hàng, nhân viên thoát nạn, cứu người mắc kẹt trong đám cháy, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các hoạt động chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn.

Tin, ảnh: Tài Đức