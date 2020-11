Video: Cứu nạn thành công 3 ngư dân chìm tàu trong đêm

(Baoquangngai.vn)- Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ-BĐBP Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tổ chức cứu nạn thành công 3 ngư dân đi trên tàu cá QNg 96001 TS, bị sóng đánh chìm trên đường vào cảng Sa Kỳ ở xã Bình Châu (Bình Sơn) để lấy nhiên liệu.

Tàu cá QNg 96001TS, công suất 260Cv, do ông Trương Văn Có (1990), trú thôn Đông, An Hải (Lý Sơn) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 3 lao động. Tàu xuất bến ở Trạm Kiểm soát biên phòng An Hải (Lý Sơn) lúc 16 giờ 30 phút ngày 26.11 vào cảng Sa Kỳ lấy nhiên liệu, thực phẩm đi hành nghề.

Lúc 20 giờ 45 phút cùng ngày, trong khi di chuyển vào đến phao số 0 cảng Sa Kỳ thì tàu bị mất lái, sóng lớn đánh chìm trôi dạt vào gành đá và hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi nhận thông báo, Trạm Kiểm soát Sa Kỳ phối hợp với phương tiện ngư dân tổ chức tìm kiếm cứu nạn và phát hiện 3 thuyền viên trôi dạt vào bãi đá ven bờ núi bàn chân khổng lồ, thuộc xã Tịnh Kỳ (TP. Quảng Ngãi).

Trạm Kiểm soát Sa Kỳ đã huy động cán bộ, chiến sỹ đưa thuyền viên về trạm, sơ cứu cho 2 người bị thương; đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

PV- CTV