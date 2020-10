(Báo Quảng Ngãi)- Bão chồng bão, lũ chồng lũ đã đẩy biết bao gia đình ở các tỉnh Bắc miền Trung vào cảnh khó khăn chồng chất. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nhiều đơn vị, hội nhóm, cá nhân trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm san sẻ những khó khăn, mất mát với người dân vùng lũ.

Những ngày qua, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế gồng mình chống chọi với bão, lũ. Sự san sẻ kịp thời của người dân cả nước nói chung và các tổ chức, cá nhân ở Quảng Ngãi nói riêng đã phần nào tiếp sức, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó.

Nghĩa đồng bào...

Vừa hoàn thành chuyến đi cứu trợ 3 ngày đến với nhiều xã ở các huyện Hải Lăng và Triệu Phong (Quảng Trị), Phú Vang (Thừa Thiên - Huế)... anh Nguyễn Thanh Lời, công tác ở Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cùng một số anh chị em trong đoàn nhà báo ở TP.Hồ Chí Minh cho biết, nhóm đã vượt qua nhiều khó khăn mới tiếp cận bà con vùng rốn lũ để tiếp tế nhu yếu phẩm gồm thuốc cảm, áo phao, đèn pin, nước uống, sữa, tiền mặt... với gần 1.000 suất quà được trao tận tay người dân.

Người dân Quảng Ngãi gói bánh chưng ở chùa Thiên Ấn để gửi đến đồng bào Quảng Trị và Quảng Bình bị ảnh hưởng do bão, lũ. Ảnh: Mỹ Duyên

“Đến tận nơi, nhìn tận mắt cảnh người dân ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong... chống chọi với lũ dữ, các thành viên trong đoàn ai cũng xúc động. Có đi, có đến tận nơi mới thấy mọi mệt nhọc của đoàn không thấm gì so với nỗi khổ của bà con. Trong những ngày ở vùng rốn lũ đã để lại trong chúng tôi nhiều xúc động. Đó là những câu chuyện về các em bé bị lạnh, bị đói, sách vở bị cuốn trôi; những ngôi nhà nước ngập đến nóc, người dân phải sơ tán, cảnh tang hoang, thiếu thốn bủa vây... Cuối tháng 10 này, chúng tôi tiếp tục đóng góp, vận động tiếp 400 suất để giúp người dân huyện Lệ Thủy, đồng bào Rục ở Thượng Hóa (Quảng Bình)”, anh Lời chia sẻ.

“Hướng về miền Trung”, “Tất cả cho miền Trung ruột thịt”, đó là những lời kêu gọi đầy tâm huyết mà anh Tạ Xuân Trung, ở xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa) gửi lên mạng xã hội. Chỉ sau một tuần kết nối, anh Trung cùng bạn bè đã quyên góp gần 140 triệu đồng và trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho người dân vùng lũ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Anh Trung bày tỏ: "Tôi cùng bạn bè đứng ra kêu gọi, vận động mọi người chung tay quyên góp tiền mặt, các nhu yếu phẩm cần thiết, nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn, mất mát”.

Chương trình Đêm nhạc tự nguyện “Hát vì miền Trung yêu thương” tổ chức vào đêm 25.10, được Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) Võ Thị I Va cùng một số chị em thực hiện, nhằm huy động kinh phí để gây quỹ giúp các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt đã thu hút nhiều cá nhân hảo tâm tham gia. “Tham gia Chương trình là những ca sĩ không chuyên. Họ hát bằng tấm lòng hướng về miền Trung yêu thương. Qua hoạt động quyên góp, nhóm sẽ gửi toàn bộ kinh phí về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để ủng hộ người dân vùng lũ”, chị I Va chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Lời (áo đỏ) đang phát quà hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Trị. Ảnh: Kim Ngân

Cùng với đó, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương phối hợp với phụ nữ xã Tịnh Bắc, Tịnh Giang (Sơn Tịnh) đã may quần, áo cấp phát miễn phí cho người dân các tỉnh miền Trung. Chị Tống Thị My Ly, ở xã Tịnh Bắc, là chủ xưởng may cho hay: “Cùng là người miền Trung, thấu hiểu những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra, nên tôi góp chút công sức, tấm lòng của mình để sẻ chia với bà con”. Chỉ trong 3 ngày, nhóm đã may hoàn thành 400 bộ quần áo các loại và kêu gọi quyên góp hơn 100 bộ sách cho học sinh. Chị Nguyễn Thị Ly Ly, Trưởng Câu lạc bộ Kết nối yêu thương cho biết: “Ngày 31.10 và 1.11, nhóm sẽ trực tiếp đi tặng quần áo, sách vở cho người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị”.

Lan tỏa tình người

Không chỉ đội, nhóm, cá nhân hảo tâm, mà nhiều đơn vị trong tỉnh cũng đã và đang hướng về miền Trung ruột thịt. Với tinh thần tương thân tương ái, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng nhiều ban, ngành, đoàn thể khác đã kêu gọi đóng góp, cứu trợ các tỉnh miền Trung, giúp đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ cho biết: "đến nay, nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân đã đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung, với tổng số tiền hơn 3,7 tỷ đồng".

Phụ nữ xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh) cùng nhau may quần áo ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Ảnh: Mỹ Duyên

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn cũng vận động, quyên góp hàng trăm triệu đồng để ủng hộ người dân bị ảnh hưởng lụt, bão các tỉnh miền Trung và trong tỉnh. Ngành giáo dục cũng huy động quần áo cũ, sách vở từ các trường để ủng hộ học sinh vùng lũ vượt qua khó khăn...

Cùng chung tay với cộng đồng, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh cũng kêu gọi, quyên góp giúp người dân vùng bão lũ. Chương trình “Nồi bánh nghĩa tình” được chư tăng và phật tử tại Tổ đình Thiên Ấn Quảng Ngãi kết hợp với UBND phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) cùng nhiều cá nhân hảo tâm đã gói hơn 5.000 chiếc bánh chưng và quyên góp nhiều nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào Quảng Trị và Quảng Bình... Đại đức Thích Hồng Quang, Tổ đình Thiên Ấn Quảng Ngãi chia sẻ: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no, chúng tôi mong đóng góp để người dân bị ảnh hưởng thiên tai vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã và đang đồng hành, cùng chung sức, chung lòng, hướng về đồng bào miền Trung thân yêu để giúp họ trong cơn hoạn nạn. Những chuyến xe vừa qua trực tiếp đến vùng lũ, không chỉ chở theo các nhu yếu phẩm, mà còn gói ghém tình cảm của người dân Quảng Ngãi hướng về bà con vùng lũ miền Trung, nhằm tiếp sức để họ sớm ổn định cuộc sống sau lũ.

Các hoạt động đong đầy nghĩa tình đã và đang thắp sáng tình người miền quê Ấn - Trà...

KIM NGÂN - MỸ DUYÊN