Báo Chơn Độc Lập ra đời trong Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Quảng Ngãi

Về hình thức, măng sét báo Chơn Độc Lập sau ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi đã có sự thay đổi: Chính giữa đầu trang là dòng chữ “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm thứ nhất”, bên trái là dòng chữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, bên phải là số và ngày tháng năm xuất bản. Dưới chữ Chơn Độc Lập in hoa là câu “Cơ quan của Ủy ban Vận động Cứu quốc Lê Trung Đình”. Việc in báo Chơn Độc Lập trải qua nhiều giai đoạn, ban đầu in đông sương, sau chuyển sang in đá, rồi in chữ chì. Cách mạng Tháng Tám thành công, báo Chơn Độc Lập ra liên tiếp mấy số phản ánh thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa và phổ biến những chủ trương mới của chính quyền cách mạng buổi ban đầu, rồi ngừng xuất bản.