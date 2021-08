Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh

(Baoquangngai.vn)- Chiều 27/8, sau khi ghi nhận 9 ca Covid-19 trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp khẩn để bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Dự họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế nhận định, tình hình dịch tại Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp. Nhiều ca bệnh được phát hiện tại cộng đồng có lịch trình di chuyển nhiều nơi. Một số trường hợp F1, F2 và F3 đã chuyển thành F0 làm phức tạp thêm công tác khống chế dịch. Vì vậy, công tác cách ly, khoanh vùng ổ dịch cần triển khai kịp thời, nhanh chóng.

Đến nay, đã phát hiện 6 ca bệnh làm việc tại Công ty Hoya Lens (KCN VSIP Quảng Ngãi). Đây là doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn, nên Quảng Ngãi đang đứng trước nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Sở Y tế Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trường lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) và xã Tịnh Phong (Sơn Tịnh).

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều 27/8.

Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Ngô Văn Trọng cho biết, hiện Ban Quản lý đang yêu cầu các doanh nghiệp thuộc KCN VSIP Quảng Ngãi triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó, tiếp tục lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho hơn 1.200 nhân viên thuộc Công ty Hoya Lens Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi.

Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu tất cả các doanh nghiệp ở KCN VSIP Quảng Ngãi giảm 50% công suất hoạt động, dừng tiếp nhận và tuyển dụng lao động. Đồng thời, triển khai lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ công nhân đang làm việc tại KCN VSIP Quảng Ngãi.

Với doanh nghiệp có người lao động liên quan đến các ca Covid-19 ở Công ty Hoya Lens thì có trách nhiệm cách ly phù hợp để đảm bảo phòng, chống dịch. Các địa phương có biện pháp cách ly tạm thời hơn 400 công nhân thuộc Công ty Hoya Lens đang ở ngoài cộng đồng, trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm từ ngành y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu Công an tỉnh và Sở Y tế Quảng Ngãi nhanh chóng điều tra làm rõ nguồn lây các ổ dịch mới trong cộng đồng, nhất là ổ dịch ở Công ty Hoya Lens; khẩn trương điều tra, truy vết, khoanh vùng để kịp thời ngăn chặn dịch lây lan rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Sở Y tế có trách nhiệm khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ở những khu vực có nguy cơ cao, đã phát hiện các ca F0. Xây dựng kịch bản chủ động ứng phó dự lường cho tình huống phát sinh cùng lúc nhiều ca F0. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tạm ứng kinh phí 25 tỷ đồng Sở Y tế để triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại KCN VSIP Quảng Ngãi, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm khống chế dịch, kịp thời ngăn chặn không để dịch lây lan rộng ra các nhà máy, doanh nghiệp khác.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tài xế đường dài là một trong những nguyên nhân làm lây lan dịch ra ngoài cộng đồng nếu không giám sát chặt chẽ. Do đó, Công an tỉnh cần tập trung kiểm soát tốt các tài xế vận tải đường dài khi đi qua địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương cho phép Công an tỉnh triển khai sử dụng phần mềm quản lý để kiểm soát lái xe ra, vào địa bàn tỉnh; bổ sung kinh phí nâng cấp, sửa chữa các chốt kiểm tra y tế ở cửa ngõ ra vào tỉnh để thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 một cách nghiêm túc, quyết liệt. Ngoài ra, cần rà soát lại tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn để kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi hoạt động trái quy định trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi có trách nhiệm xử lý, kiểm điểm người đứng đầu UBND phường Nghĩa Chánh và Nghĩa Lộ trong việc làm phát sinh dịch liên quan đến các ca F0 là tài xế xe liên tỉnh…

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG