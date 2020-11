Bộ Y tế làm việc với Quảng Ngãi về công tác khắc phục hậu quả do bão số 9

(Baoquangngai.vn)- Chiều 3.11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó cục trưởng Cục an toàn thực phẩm ông Nguyễn Hùng Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế Quảng Ngãi về các nội dung liên quan đến công tác khắc phục hậu quả bão số 9, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, tránh phát sinh các dịch bệnh sau lũ.

Bão số 9 đã gây thiệt hại về cơ sở vật chất tại 70 đơn vị y tế ở Quảng Ngãi với tổng thiệt hại ước tính gần 30 tỉ đồng. Nhiều cơ sở bị sụp đổ hoàn toàn gây khó cho việc tiếp nhận, thu dung và điều trị bệnh nhân. Bão số 9 kèm theo mưa cũng đã khiến 12 nghìn ngôi nhà, trên 14 nghìn giếng nước, hố xí bị ngập lũ.

Đến nay, ngành Y tế đã tổng lực và xử lí toàn bộ các giếng nước, hố xí bị ngập, đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường, tránh phát sinh dịch bệnh sau lũ. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là người dân vùng bị ngập sâu trong nước lũ cần ăn chín, uống sôi để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Phối hợp với các đoàn từ thiện khám, chữa bệnh cho người dân vùng lũ, kịp thời phát hiện, điều trị các bệnh thường phát sinh sau lũ.

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, Sở Y tế Quảng Ngãi kiến nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm cho tỉnh hóa chất khử khuẩn trên quy mô rộng, nhất là tại các cơ sở điều trị. Cụ thể, bổ sung thêm 100 cơ số thuốc phòng chống bão lụt, 5.000kg Cloramin B bột để tiêu độc, khử trùng những vùng bị ngập lũ và 150 áo phao để sử dụng khi nước lũ dâng cao…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó cục trưởng Cục an toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long đánh giá cao công tác chủ động khắc phục hậu quả sau bão, lũ của ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi, nhất là việc phòng tránh các dịch bệnh phát sinh sau lũ. Đoàn công tác của Bộ Y tế lưu ý đến các điểm ngập lũ, cần phải tổng khử khuẩn vệ sinh môi trường thường xuyên, không chỉ trong nhà mà ngay cả môi trường xung quanh, những khu vực vẫn còn tồn nước đọng vì với thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay dễ phát sinh dịch bệnh sốt xuất huyết.

Đối với các cơ sở y tế, việc xử lí nước thải, rác thải do lượng cây xanh ngã đổ sau bão cần được thu gom, dọn vệ sinh sạch sẽ tránh phát sinh các dịch bệnh tại cơ sở điều trị. Những phần kiến nghị của Sở Y tế, đoàn sẽ tổng hợp và trình Bộ Y tế để kịp thời hỗ trợ, nhất là cơ sở thuốc, hóa chất cần thiết để tiêu độc khử trùng môi trường sau bão lũ.

Tin, ảnh: Thanh Phương