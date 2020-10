Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 9

(Baoquangngai.vn)- Ngày 30.10, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi đời sống những hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 9 tại các địa phương trong tỉnh.

* Ngày 30.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã đi kiểm tra thực tế, thăm hỏi đời sống những hộ dân bị thiệt hại trong cơn bão số 9 trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và các thành viên trong Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 2 hộ gia đình có nhà bị đổ sập (18 triệu đồng/suất); đồng thời, trao tặng 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ gia đình ở huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão số 9 và mong các hộ gia đình sớm khắc phục sửa chữa lại nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy và Đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Qua kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy yêu cầu huyện Lý Sơn tập trung và huy động nguồn lực để giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, công trình công cộng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra; khẩn trương sửa chữa lại trường lớp học để học sinh sớm trở lại trường,...

Dịp này, Công đoàn Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng trao 80 triệu đồng, hỗ trợ huyện Lý Sơn khắc phục những thiệt hại do bão số 9.

* Chiều 30.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho gia đình các trường hợp có nhà sập do bão số 9 gây ra.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại nặng về nhà cửa ở xã Nghĩa Hà và Nghĩa An (TP Quảng Ngãi). Tại nơi đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ với những thiệt hại và mong muốn người dân cố gắng vượt qua khó khăn, chủ động sắp xếp, ổn định cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu các cấp chính quyền thành phố cần sát cánh, có phương án hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa. Trước mắt, khẩn cấp hỗ trợ gạo ăn, vật dụng cần thiết để nhân dân an tâm vượt qua những ngày khó khăn do sức tàn phá khủng khiếp củ cơn bão số 9.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Mình thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Văn Cảm, thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) có nhà bị hư hỏng nặng, bản thân bệnh nan y. (ảnh: Th.Nhị) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng tặng quà hỗ trợ xây dựng lại nhà mới cho hộ gia đình bà Hồ Thị Kim Liên, xã Hành Đức. (ảnh: Lê Đức)

Cùng ngày Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 9 trên địa bàn huyện Nghĩa Hành.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng hai suất quà trị giá 18 triệu đồng/suất cho hai gia đình có nhà bị sập tại xã Hành Đức. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương khẩn trương có phương án hỗ trợ, kêu gọi lực lượng thanh niên, hội đoàn thể chung tay xây dựng lại nhà ở cho người dân, bởi các trường hợp này đều rất khó khăn, cần sự hỗ trợ kịp thời về nhà ở để ổn định cuộc sống.