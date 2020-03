Mazda CX-5 cũ đời 2017: Giá 700 triệu có nên mua?

Mazda CX-5 nằm trong phân khúc CUV 5 chỗ ngồi, sở hữu kiểu dáng hiện đại cùng thương hiệu Nhật Bản nên được khá nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng.

Chiếc Mazda CX-5 đời 2017 có chiều dài 4.540mm x chiều rộng 1.840mm x chiều cao 1.670mm, chiều dài cơ sở 2.700mm, khoảng sáng gầm 215mm. Đáng chú ý, lưới tản nhiệt mở rộng hơn so với các đời xe cũ, phần đầu xe được thiết kế khá ấn tượng và hút mắt nhờ phong cách thể thao được định hình rõ nét.

Nhìn chung, ngoại thất của xe Mazda CX-5 đời 2017 làm hài lòng hầu hết khách hàng và không có nhược điểm gì quá lớn đáng chê trách. Mặc dù đã qua 3 năm lăn bánh, nhưng hầu hết các xe Mazda CX5 đời 2017 hiện vẫn còn khá mới.

Về nội thất, Mazda CX-5 sử dụng da Parchment (màu đen hoặc vàng), màn hình DVD 7 inch tích hợp bluetooth, âm thanh giải trí 10 loa Bose kết nối tính năng Mazda Connect để kết nối trực tiếp với điện thoại.

Tuy nhiên, nhiều chủ xe đang sử dụng Mazda CX-5 đời 2017 lại phàn nàn về việc điều hòa hoạt động hơi yếu khi di chuyển trong thời tiết nắng nóng, màn hình DVD cảm ứng cũng chưa được nhạy, gây bất tiện khi sử dụng.

Về khả năng vận hành, Mazda CX-5 đời 2017 được trang bị 3 tùy chọn động cơ gồm: Máy dầu 2.2L, máy xăng 2.0L và 2.5L. Tất cả các phiên bản động cơ đều sử dụng hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Đồng thời, khách hàng cũng có thể lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc toàn phần.

Theo chia sẻ của một số chủ xe, Mazda CX-5 khi chở đủ tải cùng hành lý nếu phải leo dốc thì máy tương đối ì, sang số không được mượt. Hơn nữa, Mazda CX-5 đã qua 3 sử dụng sẽ khiến tình trạng ì ạch nặng thêm.

Bên cạnh đó, với việc dẫn động toàn phần chỉ là một tùy chọn dẫn tới việc hệ thống treo của CX-5 hơi cứng. Điều này, tạo cảm giác khá khó chịu với những người lái yêu thích sự mềm mại, mượt mà khi điều khiển xe.

Về trang bị an toàn, Mazda CX-5 đời 2017 được đánh giá cực tốt. Xe lọp top an toàn hàng đầu do IIHS (Viện bảo hiểm ATGT Hoa Kỳ) khảo sát. Ngoài 6 túi khí được trang bị xung quanh thì trên chiếc CX-5 đời 2017 cũng có gần như đầy đủ mọi công nghệ, tính năng an toàn hiện đại bậc nhất hiện nay như: ABS, EBD, BA, TCS,…

Có nên mua xe Mazda CX-5 đời 2017 cũ giá 700 triệu?

Thực tế, dù có yếu điểm về động cơ bản 2.0L, nhưng Mazda CX5 đời 2017 vẫn cực kỳ hấp dẫn trong tầm giá 700 triệu đồng. Nguyên nhân là bởi trang thiết bị nội, ngoại thất của xe khá chất lượng. Đồng thời, các trang bị an toàn, tiện ích và công nghệ hỗ trợ lái xe cũng được đầu tư để giúp người dùng đa dạng hóa trải nghiệm của mình cùng chiếc xe.

Ngoài ra, Mazda CX-5 đời 2017 cũng là một mẫu xe đa dụng vừa có thể di chuyển mượt mà trên phố, lại có thể dễ dàng vượt qua những cung đường đèo dốc.

Theo Trần Khanh/LĐO