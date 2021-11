Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

(Baoquangngai.vn)- Thượng tá Nguyễn Hùng Cường- Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: Bị can Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1991), ở tổ dân phố Trường Thọ Đông A, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) đã can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hồ sơ, vụ việc này đã được khởi tố vụ án hình sự. Đến này 15/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1991), ở tổ dân phố Trường Thọ Đông A, phường Trương Quang Trọng (TP.Quảng Ngãi) đã can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối, không đúng sự thật, như nói dối đáo hạn ngân hàng, mua đất đầu tư để người khác tin tưởng đưa tiền cho Vân và đã bị Vân chiếm đoạt. Theo hồ sơ ban đầu, với thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỷ đồng.

“Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho những ai bị Nguyễn Thị Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức trên thì đến trụ sở Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để trình báo (số 174 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi; ĐT: 069.4309.410)”, Thượng tá Nguyễn Hùng Cương thông tin.

PV