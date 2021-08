Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15/8, Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ, thuộc Giáo xứ Châu Me, huyện Nghĩa Hành đã tổ chức hoạt động tôn giáo quá số người quy định (23 người). Việc làm trên là vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, lúc 19h20 phút ngày 14/8, Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ thuộc Giáo xứ Châu Me, huyện Nghĩa Hành cũng tổ chức hoạt động tôn giáo có 37 người tham gia (10 người không đeo khẩu trang). Qua kiểm tra, chính quyền địa phương đã nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng sáng nay (15/8) nhà thờ tiếp tục vi phạm.

Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ, thuộc Giáo xứ Châu Me, huyện Nghĩa Hành tổ chức sinh hoạt lúc sáng 15/8/2021.

Ở Việt Nam, các quyền con người và quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; các quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng” (Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 2013).

Điều 9 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cũng quy định: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo phải tuân thủ pháp luật; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có trách nhiệm hướng dẫn tín đồ, người tham gia động tôn giáo thực hiện hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, hoạt động tôn giáo của Nhà thờ Đức Mẹ Kỳ Thọ thuộc Giáo xứ Châu Me, huyện Nghĩa Hành là vi phạm Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Khoản 7 Điều 1 quy định: Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung không quá 10 người tại một thời điểm). Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

THIÊN QUỲ TỬ