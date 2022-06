Mẫu xe đạp thể thao Nhật Bản dành cho người lớn giá bao nhiêu?

Bạn đang muốn mua một chiếc xe đạp thể thao Nhật Bản tốt để sử dụng? Hãy tham khảo ngay mẫu xe với mức giá rất hợp lý sau đây!

Chúng tôi xin giới thiệu 3 tiêu chí cơ bản để bạn lựa chọn một chiếc xe đạp thể thao cho người lớn tốt.

Kích cỡ khung sườn xe: bạn quan tâm đến kích thước và chất liệu làm khung, chọn một chiếc xe đạp thể thao phù hợp với với kích thước cơ thể bạn là một vấn để rất quan trọng, một cái sườn xe đắt tiền đến cỡ nào sẽ không bao giờ tuyệt vời được nếu như nó không phù hợp với bạn. Vì vậy khi mua xe phải chắc chắn rằng bạn mua được chiếc xe có khung sườn phù hợp tối đa với mình để có thể trải nghiệp đạp xe thoải mái và hiệu quả nhất. Chất liệu làm nên khung xe cũng không kém phần quan trọng, với từng chất liệu khung sẽ có những ưu và nhược điểm và tôi liệt kê cho bạn 4 chất liệu khung phổ biến để bạn lựa chọn, Hợp kim nhôm, Thép, Titan, Cacbon.

Loại xe: tôi sẽ giới thiệu chính về 3 loại xe đạp thể thao, Road-bike, Moutain-bike (MTB), Touring-bike, bạn thích loại xe nào, thường xuyên đi đâu, quãng đường đi ra sao, nếu đạp với quãng đường xa, đường tốt đi với tốc độ nhanh thì Road-bike là lựa chọn của bạn, đường địa hình đá dăm hoặc gồ ghề thì bạn nên chọn Mountain-bike xe rất cứng cáp vợt được mọi địa hình, lốp bản to nhiều gai sẽ bám đường tốt nhưng nhược điểm xe này chạy rất mất sức, để đáp ứng được ưu điểm như 2 loại xe trên thì bạn nên chọn Touring-bike.

Groupset của xe đạp thể thao TORINGS MASTER: là phần rất quan trọng. bộ phận chủ yếu bao gồm: đề trước sau, tay chỉnh đề, tay thắng, trục giữa, đùm trước dau, sên, líp, giò dĩa, đĩa thắng hoặc càng thắng V. Những nhà sản xuất Groupset phổ biến như Sram, Campagnolo, Shimano, mỗi một hãng lại có nhiều cấp sản phẩm khác nhau phục vụ cho từng loại xe. Với bộ chuyển động Claris mới nhất của Shimano , cùng Seri R2000 của năm 2020 , hoàn toàn đáp ứng tốt nhất những tiêu chí khắt khe của xe đạp thể thao Nhật Bản .

May ơ: may ơ xe đạp làm bằng Hợp kim nhôm đúc nguyên khối, bạn có tin không ?? Vâng , không chỉ la may ơ sau , mà cả may ơ trước cũng được làm bằng hợp kim nhôm.

Tay lái: Chất liệu hợp kim nhôm, phần ngang tay lái thiết kế theo kiểu dẹt, tạo cho toàn bộ khí động học cho cả chiếc xe.