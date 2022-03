Mua khe co giãn răng lược ở đâu giá rẻ, chất lượng?

Khe co giãn răng lược là vật tư thường thấy xuất hiện ở các công trình làm cầu. Chúng như một mối nối giữa các đoạn cầu với nhau. Vậy mua khe co giãn răng lược ở đâu uy tín. Một gợi ý đó chính là tìm đến công ty TNHH cung ứng vật tư Sài Gòn. Đây là địa chỉ được nhiều khách hàng tin tưởng, đánh giá cao trong nhiều năm qua cả về chất lượng sản phẩm hay dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Khe co giãn răng lược có mấy loại?

Khe co giãn răng lược có nhiều loại kích thước khác nhau. Tùy thuộc vào mỗi công trình sẽ có một loại kích thước phù hợp. Tuy nhiên, về cấu tạo, khe co giãn răng lược được chia làm 2 loại chính sau:

Khe co giãn răng lược cân

Khe co giãn răng lược cân bao gồm các tấm thép hình răng lược. Hệ thống chống thấm và siết bu lông. Loại khe co giãn này có rất nhiều ưu điểm vượt trội như đảm bảo xe chay qua êm, hoạt động tốt, chống ẩm tốt, dễ dàng lắp đặt và thay thế.

Một số tính năng đặc biệt của sản phẩm khe co giãn răng lược cân phải kể đến như là dễ dàng thi công, tính co giãn tốt,...

Trên thực tế, khe co giãn răng lược cân được làm từ thép tấm, có hình dạng giống hình răng lược, có thể co giãn, di chuyển vị trí nên đến 240mm. Đặc biệt, chiều cao nhìn chung nhỏ, chiều dày khoảng 32 - 40mm nên không cần lắp khe cắm sẵn trong dầm cầu nên dễ dàng thi công lắp đặt. Nó có thể áp dụng cho nhiều loại cầu cũ và mới, đặc biệt nó rất thích hợp để thay thế khe co giãn cao su ở các cầu cũ.

Loại khe co giãn răng lược này rất dễ dàng trong quá trình vận chuyển, không cần mất thời gian dùng cần cẩu hoặc xe chuyên dụng.

Khe co giãn hình răng lược lệch

Tốc độ phát triển của tình hình giao thông ngày càng nhanh và hiện đại, đặc biệt là về tốc độ, trọng tải lớn, lái xe thuận tiện hơn, bảo dưỡng dễ dàng hơn... Tuy nhiên, làm thế nào để đảm bảo 5 tiêu chí: chống thấm, chống bụi, không trơn trượt, không ăn mòn trượt và cuối cùng là chống ồn .Và khe co giãn hình răng lược lệch đã hoàn toàn tuân thủ điều này, bắt kịp xu thế phát triển và hiện đại hóa nhanh chóng.

Tính năng điển hình của khe co giãn răng lược lệch phải kể đến đó là bề mặt gồm một tấm thép hình răng lược nhô ra hai bên, được cố định vào khe hở trên mặt cầu. Sản phẩm có kết cấu treo có độ cứng cao, rãnh này có thể hấp thụ các chuyển động ngang có độ lớn 420mm

Vì chiều cao của loại khe này khá nhỏ, nên có thể dễ dàng lắp ở mặt bằng mà không cần cắm sẵn các khe trong dầm. Bên cạnh đó, khe co giãn này đảm bảo rằng nó không tạo ra bất kỳ tiếng ồn nào trong suốt hành trình. Đặc biệt, sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí, thấp hơn khoảng 20% ​​so với loại khe co giãn này có độ bù tương đương.

Mua khe co giãn răng lược ở đâu giá rẻ, chất lượng?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp khe co giãn răng lược với số lượng lớn. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng mang lại chất lượng sản phẩm tốt. Do đó, bạn nên chú ý để lựa chọn được đơn vị cung cấp uy tín, chất lượng.

Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp khe co giãn răng lược uy tín, chất lượng mà giá thành hợp lý thì không thể bỏ qua Công ty TNHH cung ứng vật tư Sài Gòn. Đây là một trong những công ty cung cấp vật tư lớn nhất Sài Gòn. Tại đây có nhiều loại vật tư phục vụ của công trình xây dựng cầu đường, nhà ở như gioăng cao su cống bê tông, gối cầu cao su, khe co giãn răng lược,...

Khi đến với Công ty TNHH cung ứng vật tư Sài Gòn, bạn hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề chất lượng, giá cả. Bởi các sản phẩm đều được đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm hay chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên tại đây cũng được đánh giá cao. Đội ngũ nhân viên, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng.

Nếu có nhu cầu, bạn có thể liên hệ với công ty TNHH cung ứng vật tư Sài Gòn qua hotline hoặc website để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá nhanh chóng.

