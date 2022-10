Ngành công nghiệp tăng trưởng khá

(Báo Quảng Ngãi)- Khôi phục hoạt động sản xuất công nghiệp (CN) sau đại dịch Covid-19 là thách thức lớn. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt bậc của các doanh nghiệp, cùng sự đồng hành của tỉnh, hoạt động sản xuất CN đã mang lại những kết quả tích cực.

Theo Sở Công thương, trong 9 tháng năm 2022, sản xuất CN của tỉnh tiếp tục tăng trưởng. Các DN đã khôi phục hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Bên cạnh đó, các cấp, ngành của tỉnh đã đồng hành, hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như tìm kiếm, mở rộng thị trường.

Theo số liệu của UBND tỉnh, chỉ số sản xuất CN 9 tháng năm 2022 của tỉnh tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, CN khai khoáng tăng 18,18%; CN chế biến, chế tạo tăng 8,01%; CN sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 19,85%...

Một số sản phẩm tăng mạnh so với cùng kỳ là sản phẩm lọc hóa dầu ước đạt 5,18 triệu tấn, tăng 6%; sắt, thép 4 triệu tấn, tăng 0,9%; điện sản xuất 1.286 triệu kWh, tăng 49%; nước khoáng 80,4 triệu lít, tăng 13,2%; sản phẩm may mặc tăng 15,8%; giày da các loại tăng 18,1%; bia các loại tăng 41,7%; bánh kẹo các loại tăng 10%... Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm 2022 của tỉnh ước đạt 1,738 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 93,4% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng năm 2022, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đóng góp cho ngân sách gần 14 nghìn tỷ đồng.

Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhất là dăm gỗ nguyên liệu giấy. Tuy nhiên, lĩnh vực này chiếm doanh số không đáng kể và sự sụt giảm này một phần do DN đang tập trung nâng cao giá trị hàng hóa. Nhiều nhà máy chế biến dăm gỗ chủ động giảm công suất dăm để tập trung sản xuất chế biến gỗ theo hướng nâng cao giá trị gỗ khai thác, với các sản phẩm như bàn, ghế, ván ghép thanh để xuất khẩu.

Từ khoảng giữa năm 2022 đến nay, ngành CN của tỉnh có bước tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là trong tháng 8/2022, chỉ số sản xuất CN đã tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 26% so với cùng kỳ. Kết quả này được duy trì, phát triển trong tháng 9, làm cho tăng trưởng tăng 27,1% so với tháng 9/2021. Dựa vào kết quả bình quân chung cả nước được Tổng cục Thống kê đưa ra, thì tăng trưởng ngành CN Quảng Ngãi nằm trong tốp khá, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo.

Giám đốc Sở Công thương Võ Văn Rân nhận định, với những kết quả trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất CN năm 2022 sẽ vẫn đạt được nhờ nỗ lực từ nhiều phía. Đơn cử như, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp của Quảng Ngãi sẽ có nhiều đơn hàng mới, triển vọng phát triển rất tốt. Sở cũng sẽ theo dõi sát tình hình, nắm bắt và kiến nghị UBND tỉnh giải quyết kịp thời một số kiến nghị của doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

