(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, cộng đồng doanh nghiệp (DN), doanh nhân trong tỉnh không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có được kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực của các DN, sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp, ngành, còn có sự góp sức quan trọng của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Gắn kết và hợp tác

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi Võ Thành Đàng cho biết, phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với các doanh nhân, DN trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên nắm tình hình của DN thành viên, để có những đề xuất, kiến nghị kịp thời với lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết. Qua đó giúp các DN vượt qua khó khăn, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh. Thông qua Chương trình “Cà phê doanh nhân” - nơi gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với DN, nhiều ý kiến phản ánh của DN đã được lãnh đạo tỉnh giải quyết. Nhờ vậy, đã tạo niềm tin và sự gắn kết giữa DN với chính quyền, giữa cộng đồng DN, doanh nhân trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội năm 2020. Cùng với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành cùng DN để kết nối mạng lưới DN, tạo chuỗi liên kết hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của nhau. Từ đó hình thành các nhóm bạn hàng phong phú, đa dạng ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh. Giám đốc Công ty CP Giấy Hiệp Thành (KCN Tịnh Phong) Bùi Minh Đó chia sẻ, các DN trong hiệp hội không chỉ tăng cường sự hợp tác và gắn kết giữa các DN, mà còn giúp nhau tiêu thụ sản phẩm hiệu quả theo hình thức "cộng sinh". Điều này vừa giúp các DN ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, vừa đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Giám đốc Công ty TNHH SX&TM Thu Ba (TP.Quảng Ngãi) Lê Nhất Vũ cho rằng, khi tham gia vào Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, tôi có cơ hội giao lưu và học hỏi rất nhiều từ các DN. Đặc biệt là kỹ năng, kinh nghiệm điều hành, quản lý cũng như xây dựng, triển khai chiến lược kinh doanh và bán hàng... Trong chuyến tham quan, học hỏi tại Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, tôi thật sự ấn tượng trước tác phong làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, hiện đại của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động. Tôi rút ra được rất nhiều bài học và có thể vận dụng phù hợp với điều kiện của DN mình, đặc biệt là công tác xúc tiến thương mại, an toàn lao động và chất lượng sản phẩm.

“Cầu nối” tin cậy của doanh nghiệp

Qua sự kết nối của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, nhiều DN trong tỉnh sẵn sàng giúp đỡ nhau, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng trong xây dựng, bảo vệ và quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hoá. Cùng với đó là, hỗ trợ nhau nâng cao khả năng tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển đổi số; thúc đẩy xây dựng văn hóa DN, coi đó là nền tảng để phát triển bền vững, là lợi thế cạnh tranh của DN...

Hơn 61 tỷ đồng thực hiện

an sinh xã hội Trong giai đoạn 2016 - 2021, hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng DN, doanh nhân trong tỉnh chú trọng thực hiện, với tổng kinh phí trên 61 tỷ đồng. Bằng trách nhiệm, tình cảm của mình, các DN hội viên đã ủng hộ kinh phí giúp người nghèo, trẻ em, gia đình chính sách, người già neo đơn. Đặc biệt là, khi dịch Covid-19 bùng phát, cùng với chính quyền các cấp, cộng đồng DN, doanh nhân trong tỉnh đã nhiệt tình đóng góp kinh phí, hàng hóa, nhằm chung tay chia sẻ những khó khăn của cộng đồng.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) Nguyễn Văn Hội chia sẻ, BSR may mắn được tiếp cận, làm việc với nhiều tập đoàn lớn của thế giới nên sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ và đào tạo cho các DN có nhu cầu. Trọng tâm là kỹ năng vận hành, quản trị chiến lược kinh doanh, quản trị marketing và xây dựng thương hiệu mạnh, nghệ thuật đàm phán và thương lượng, kỹ năng quản trị và phát triển nguồn tài chính DN... Mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, sản phẩm đạt chất lượng và đạt các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh để vươn ra thế giới.

Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi Lê Văn Lý, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, DN gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động đã giúp cộng đồng DN vượt qua khó khăn. “Tôi rất mong Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ phối hợp với chính quyền các cấp trong tỉnh, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của DN, nhất là các chính sách kích thích phát triển kinh tế và hỗ trợ phát triển DN”, ông Lý nói.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa vai trò “cầu nối” đối thoại, tập hợp nguyện vọng, kiến nghị của các DN gửi đến các cấp chính quyền, để cùng kiến tạo những giải pháp tháo gỡ, tạo sự kết nối giữa cộng đồng DN và các cơ quan nhà nước.

Công nhân Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại Thuyên Nguyên (KCN Tịnh Phong) trong ca sản xuất. Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu - Thương mại Thuyên Nguyên (KCN Tịnh Phong) Nguyễn Thị Nguyên đề xuất, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa DN với chính quyền trong việc đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi gây khó khăn cho DN vào đầu tư. Tiếp tục đồng hành để DN thực hiện quyền kinh doanh của mình trong môi trường thuận lợi, cũng như nâng cao tính cạnh tranh cho cộng đồng DN trong tỉnh, phát triển sản xuất, kinh doanh ổn định và ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến DN bằng các hình thức phổ biến trên website của hiệp hội và nhóm Zalo. Đặc biệt, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn chú trọng tuyên truyền đến DN cần hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh, cũng như trách nhiệm của DN đối với xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen.

