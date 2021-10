Video: Nâng tầm sản phẩm truyền thống Mộ Đức

Ông Trần Văn Thú, chủ cơ sở tương ớt Cô Huệ, ở thôn An Mô, xã Đức Lợi, một trong những cơ sở được địa phương hỗ trợ kinh phí trong năm 2021, chia sẻ: Do quy mô sản xuất còn nhỏ, lợi nhuận kinh tế chưa cao, bản thân còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận với những quy định về sở hữu trí tuệ, vì lẽ đó mà cơ sở chưa có điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Được địa phương khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện, cơ sở cố gắng hoàn thành sớm các thủ tục đăng ký. Khi tên của cơ sở được bảo hộ, tôi rất an tâm, bởi đây là thương hiệu đã gắn liền với nghề làm tương ớt rim lâu đời của gia đình.