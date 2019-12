8 lợi ích tuyệt vời của trà hoa nhài đối với sức khỏe

Trà hoa nhài được dùng nhiều ở khu vực Đông Nam Á, đó là sự pha trộn giữa trà xanh và hoa nhài. Ngoài hương vị và mùi thơm không thể nhầm lẫn được, loại trà này còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Trà hoa nhài có tác dụng làm giảm cholesterol, thúc đẩy lưu thông máu, dự phòng hình thành cục máu đông, dự phòng tai biến mạch não…

1. Tác dụng giảm stress

Tác dụng làm dịu của trà xanh kết hợp thêm hương thơm của hoa nhài giúp giảm stress, lo âu…ngoài ra còn giảm đau đầu, căng cơ, giảm nhịp tim.

2. Giảm nguy cơ mắc ung thư

Trà hoa nhài giàu các chất chống oxy hóa, giảm các gốc tự do hình thành trong cơ thể. Gốc tự do thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể, các gốc tự do có liên quan đến sự phát triển ung thư.

3. Giảm cholesterol máu

Khoa học đã chứng minh rằng trà hoa nhài có tác dụng giảm cholesterol, chất béo không lành mạnh trong cơ thể, đặc biệt giảm cholesterol xấu. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và tai biến mạch não.

4. Dự phòng nguy cơ bị cảm lạnh, cúm

Trà hoa nhài có tính kháng virus và kháng khuẩn. Súc miệng với trà hoa nhài có thể ngăn ngừa được bệnh. Uống trà hoa nhài cũng có thể giúp phục hồi bệnh nhanh hơn.

5. Giúp giảm cân

Các nghiên cứu cho thấy rằng có mối liên quan giữa dùng trà hoa nhài và giảm tế bào mỡ trong cơ thể, điều này có thể giúp mọi người đạt được mục tiêu giảm cân nhanh hơn. Ngoài ra duy trì một cơ thể khỏe mạnh và như là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống cân bằng, hợp lý.

6. Chống các vi khuẩn

Trà hoa nhài tham gia vào sự hình thành những vi khuẩn có lợi cho cơ thể- đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa. Thật vậy nếu uống trà nhài mỗi ngày giúp cải thiện sức đề kháng của đường ruột, dự phòng các bệnh tiêu chảy cấp và mãn, các bệnh dạ dày….

7. Điều hòa sự lưu thông máu

Trà nhài giúp cải thiện lưu thông máu, dự phòng xuất hiện các huyết khối, hình thành các mảng bám ở động mạch, tổn thương não, tăng huyết áp và tai biến mạch não…

8. Điều hòa đường máu

Trà hoa nhài có tác dụng dự phòng bệnh đái đường-bệnh phổ biến trên thế giới. Thật vậy trà nhài giúp điều hòa đường máu và việc sản xuất insulin của tuyến tụy.

Theo Bs. Ái Thủy/Suckhoedoisong.vn