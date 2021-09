Vắc xin nào cũng đều quý

(Baoquangngai.vn)- Việc ưu tiên tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho công nhân, lao động (CNLĐ) là giải pháp phù hợp và cấp bách, giúp công tác chống dịch hiệu quả và góp phần phục hồi, phát triển kinh tế. Quảng Ngãi đã và đang nỗ lực ưu tiên phân bổ nhiều nguồn vắc xin cho KKT, KCN nên rất cần sự chủ động tham gia tiêm phòng của CNLĐ.

Tiêm vắc xin để "đi làm bình thường"

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, việc ưu tiên vắc xin cho KKT, KCN là cấp bách, đúng đắn và phù hợp. Bởi theo tính chất công việc, CNLĐ làm việc trong các nhà xưởng tập trung đông người, nhất là các khu vực có máy lạnh; chủ yếu sản xuất theo chuỗi và liên kết với nhau.

"Vắc xin Sinopharm được WHO phê duyệt sử dụng khẩn cấp, được đánh giá là hiệu quả, an toàn và chất lượng. Hiện nay, loại vắc xin này được sử dụng tại 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là 1 trong 6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Sinopharm có khoảng cách giữa hai liều tiêm là 3 - 4 tuần, giúp nhanh chóng phủ vắc xin, hướng đến miễn dịch cộng đồng và hiện được tiêm với số lượng lớn cho người dân ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai..."

Tính đến nay, Quảng Ngãi đã có 48.889 CNLĐ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (đạt khoảng 81%), trong đó có 12.146 CNLĐ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ngãi tiếp tục đặt mục tiêu có 100% CNLĐ ở các KCN, KKT được tiêm đủ 2 mũi vắc xin để "đi làm bình thường", tham gia phục hồi sản xuất. Các đợt phân bổ vắc xin mới đây, tỉnh đã ưu tiên số lượng lớn cho Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh để điều tiết đến các DN tiêm cho CNLĐ.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh (Ban Quản lý) thông tin, đợt này Ban Quản lý được phân bổ vắc xin Sinopharm để tiêm cho CNLĐ. Ban Quản lý đang tích cực tuyên truyền, giải thích để chủ DN và CNLĐ hiểu.

Gần 400 công nhân may Vinatex Dung Quất (KKT Dung Quất) đăng ký tiêm vắc xin Sinopharm trong đợt này.

Trao đổi với đại diện một số DN lớn, có đông CNLĐ, DN vùng có nguy cơ cao được ưu tiên phân bổ vắc xin tiêm ngừa trong đợt này, chúng tôi đều nhận được ý kiến đồng tình ủng hộ cao.

Phó Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất Đinh Văn Chung cho biết, hiện công ty còn khoảng 5.000 CNLĐ của các nhà máy chưa được tiêm. Công ty đã lập danh sách và đăng ký tiêm sớm. Chúng tôi cho rằng vắc xin nào được Nhà nước nhập về, kiểm định chất lượng là đều quý cả, nhất là trong thời điểm thế giới cũng đang khan hiếm vắc xin.

Còn Giám đốc Công ty CP May Vinatex Dung Quất (KKT Dung Quất) Nguyễn Thanh An cho biết, công ty còn gần 400 CNLĐ chưa tiêm đều đăng ký tiêm đợt này. Họ rất phấn khởi vì được tỉnh quan tâm, tiêm vắc xin để đi làm, có thu nhập và giúp công ty duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn giữa đại dịch.