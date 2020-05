Thơm ngon gỏi mít non

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày bé, mỗi dịp hè tôi lại được về thăm quê nội. Trưa hè oi bức, bà lại ra vườn hái mít non làm gỏi trộn, món ăn tuy đơn giản, nhưng rất ngon và đã đi vào ký ức tuổi thơ tôi như một kỷ niệm khó phai mờ.

Mít non có thể chế biến nhiều món ăn, nhưng với chúng tôi, ngon nhất có lẽ là món mít non trộn. Những sợi mít nhỏ nhắn, điểm vào cọng rau thơm, trẻ con miền quê đứa nào cũng thích. Bà bảo phải chọn trái mít suông, chưa nở gai, xẻ đôi ra có màu trắng ngà thì món trộn mới ngon. Mít non hái vào, bà tỉ mỉ gọt bỏ phần gai xanh, lấy phần da trắng và phần thịt, cắt bỏ cùi, xẻ mít thành từng miếng lớn dọc theo chiều dài của cuống mít để khi luộc vẫn giữ nguyên được vị ngon ngọt.

Mít non trộn dân dã.

Dùng lá chuối khô lau sạch mủ rồi sắp mít vào nồi, đặt lên bếp luộc vừa chín tới. Để lửa vừa và thỉnh thoảng trở hai mặt cho mít chín đều. Khi miếng mít vừa chuyển sang màu tím nhạt, dùng đũa xăm thử, thấy mềm thì tắt lửa vớt ra rổ để ráo, sau đó xắt thành từng miếng thật nhỏ. Phi hành với dầu ăn cho thật thơm, vàng, giòn, rưới lên mít và trộn đều với một ít gia vị, tiêu, muối, thêm các loại rau thơm như ngò, lá ớt non, rau răm, rau húng... Sau đó rắc lên một ít đậu phụng rang đã giã, vậy là có một thau mít non trộn thơm ngon.

Ăn gỏi mít non không thể thiếu bánh tráng nướng cùng chén nước mắm chanh tỏi ớt. Bánh tráng giòn rụm, mít non ngọt bùi, các vị cay, mặn, ngọt hòa lẫn vào nhau làm cho món ăn thêm phần đậm đà và thi vị. Mải chơi, lũ trẻ con đói bụng. Lúc đấy bà gọi vào ăn mít trộn xúc bánh tráng thì lũ trẻ chúng tôi mừng tíu tít. Gỏi mít non xúc bánh tráng, không thì có thể ăn kèm cơm thay cho một món rau.

Đơn giản, đạm bạc là vậy, nhưng cái mùi dầu phụng béo ngậy khiến món mít non trộn ngon không thua kém mít trộn kèm tôm, thịt ở các nhà hàng sang trọng. Đám trẻ con xúm quanh chiếc bàn thấp lè tè, tranh nhau từng mẩu bánh tráng, xúc sao cho được nhiều mít.

Thi thoảng tôi mong ước được quay trở lại ngày xưa, thèm ăn món mít trộn do chính tay bà làm. Đó không chỉ là món ăn thơm ngon, dân dã, mà còn là ký ức tuổi thơ khó phai mờ.

