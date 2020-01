Cù Lao Ré xa xăm thời mở đất

Theo ký ức truyền khẩu và được bao thế hệ người Lý Sơn tôn vinh, việc khai khẩn đất đai Cù Lao Ré ngay buổi đầu xa xăm ấy, thuộc về công trạng của 15 vị tiền hiền ở làng An Hải và An Vĩnh tại vùng cửa biển Sa Kỳ ra khai phá lập nên hai phường An Hải và An Vĩnh ở đảo Lý Sơn: Ở An Hải có 8 người thuộc các họ Nguyễn, Dương, Trương, Trần, Võ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Lê; ở An Vĩnh có 7 người thuộc các họ: Võ Văn, Võ Xuân, Phạm Quang, Phạm Văn, Lê, Nguyễn, Trần (sau này mỗi làng phế truất một ông, là ông họ Lê làng An Hải và ông họ Trần làng An Vĩnh, nên giờ chỉ còn 13 vị tiền hiền). Tuy nhiên, qua văn bản Hán Nôm, thì dường như, các vị khai khẩn đầu tiên trên đất Cù Lao Ré lại là những người có họ khác, hay nói chính xác hơn là các ông họ Bùi, vốn ở làng Tư Cung, chứ không phải ở vùng cửa biển Sa Kỳ. Về vấn đề này, có lẽ cần nghiên cứu hết sức nghiêm cẩn trong thời gian tới.