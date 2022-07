Top 3 máy khử độc thực phẩm đáng mua hiện nay

Có thể bạn cũng biết, rau củ quả thường rất tốt cho cơ thể vì giàu chất xơ, vitamin. Đây là những nhóm thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt.Tuy nhiên, giờ đây việc dùng các chất hóa học để bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, và phân bón hóa học trong trồng trọt đang rất phổ biến. Thế nên, sự xuất hiện của máy khử độc thực phẩm đang nhận được nhiều sự ủng hộ rất lớn từ người dùng. Vậy bạn đã tìm được máy khử độc thực phẩm loại nào tốt chưa. Hôm nay, Xixa sẽ review khử độc thực phẩm nào đáng sở hữu nhất được nhiều người sử dụng thông qua bài viết dưới đây.

Máy khử độc thực phẩm là gì?

Máy khử độc thực phẩm là thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi gia đình Việt. Máy có tác dụng đánh bay mọi vết bẩn và các chất độc hại. Đồng thời cũng loại bỏ đi dư lượng thuốc trừ sâu dùng trong trồng trọt bám lại trên rau củ sau khi vừa thu hoạch. Không những thế, máy khử độc còn loại bỏ đi vi sinh vật (vi khuẩn, virus) vương trên bề mặt rau củ, đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Đồng thời, máy sẽ giữ nguyên vẹn dưỡng chất quan trọng có trong thực phẩm, nhất là những nhóm vitamin dễ tan trong nước hay dễ bay hơi.Hơn nữa, máy có thao tác sử dụng rất đơn giản và có chế độ rửa tương ứng với mỗi loại thực phẩm khác nhau. Để có thể làm sạch tuyệt đối mà không ảnh hưởng đến cấu trúc và hình thái cũng như hương vị vốn có của thực phẩm. Do đó, đây là loại máy rất nên có trong mỗi gia đình.

Kinh nghiệm chọn mua máy khử độc phù hợp

Hiện nay, trên thị trường có vô số các loại máy khử độc khác nhau khiến người mua sẽ khó khăn không biết làm thế nào để chọn ra được sản phẩm chất lượng. Với những tiêu chí được gợi ý dưới đây. Sẽ giúp cho bạn mua được chiếc máy khử độc thực phẩm tốt nhất và phù hợp nhất.

Máy khử độc sở hữu thiết kế có lồng rửa được nằm gọn bên trong thân máy. Cũng như chia ra các loại dung tích khác nhau. Khi chọn lựa máy, bạn cần biết số lượng thực phẩm được tiêu thụ của cả gia đình mỗi ngày nhằm chọn thể tích sao cho thích hợp. Như đối với gia đình từ 3 - 4 thành viên, thì 1 chiếc máy có dung tích 4-5 lít là phù hợp nhất. Thể tích này sẽ đảm bảo được lượng rau cần thiết được rửa sạch. Và kích thước sản phẩm nhỏ gọn không gây tốn nhiều diện tích trong nhà.

Ngoài thể tích ra, thì bạn cũng không thể bỏ qua công suất khi mua. Máy có công suất càng lớn thì tương ứng với từng mức thể tích sẽ càng lớn. Công suất lớn sẽ giúp tác động lên rau củ quả càng mạnh và mọi chất bẩn, vi khuẩn sẽ được loại bỏ tối đa hơn.

Công nghệ trên máy khử độc

• Công nghệ Ozone: Hay còn gọi là hoạt chất O3 cho khả năng diệt khuẩn mạnh mẽ. Gần như loại bỏ được hoàn toàn dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm. Và thuốc trừ sâu còn sót lại ở bề mặt thực phẩm. Kết hợp phương pháp sục mạnh sẽ. Để làm sạch bụi bẩn và rửa trôi đi vi khuẩn. Từ đó tiêu trừ được dư lượng hóa chất độc hại cho rau củ quả. Đồng thời, không làm mất đi chất dinh dưỡng hoặc biến đổi hương vị.

• Công nghệ ion Hydroxyl: Hydroxyl là sự kết hợp của một nguyên tử Oxy với 1 nguyên tử Hydro thông qua liên kết cộng hóa trị. Gốc Hydroxyl (OH) tự do là gốc hóa học có khả năng tham gia phản ứng rất cao.

• Công nghệ sóng âm: Nếu sục khí Ozone sẽ làm tác động mạnh mẽ lên bề mặt thực phẩm và loại trừ đi hóa chất độc hại. Thì công nghệ sóng âm này sẽ len lỏi sâu vào từng thực phẩm, nhất là với những loại quả và củ giúp làm sạch sâu hơn.

Giá thành của máy

Thương hiệu uy tín

Top 3 máy khử độc thực phẩm đáng mua nhất hiện nay

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại máy khử độc thực phẩm đang được bày bán, thích hợp với từng mục đích sử dụng khác nhau. Nếu bạn đang còn đang thắc mắc không biết nên chọn sản phẩm nào phù hợp về kiểu dáng, kích thước, công suất và giá cả. Thì có thể tham khảo 3 dòng máy khử độc được gợi ý sau đây nhé!

Máy khử độc thực phẩm đa năng Xixa XP90-PRO

Giá tham khảo: 3.299.000 vnđ

Máy khử độc thực phẩm cầm tay Xixa XP60-W

Tiếp theo cũng là sản phẩm khử trùng bằng công nghệ ion Hydroxyl. Công nghệ này đã được phát triển trên những sản phẩm thuộc hãng Panasonic. Máy khử độc thực phẩm cầm tay Xixa XP60-W dùng nước làm nguyên liệu thô. Phân tách các chất độc và làm chậm đi quá trình sinh sôi phát triển của vi khuẩn. Cùng với kích thước chỉ 112x112x72mm và trọng lượng đạt 0.5kg. Bạn có thể thoải mái mà mang theo bất kì đâu. Đặc biệt, có thể sạc được thiết bị thông qua đế sạc không dây, đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện. Khi sử dụng máy khử độc thực phẩm mini Xixa XP60-W. Bạn có thể dùng linh hoạt trong những thau chậu. Với tỉ lệ khử trùng lên đến 99% những loại vi khuẩn và thanh lọc 96.2% chất độc hại. Đảm bảo cho sức khỏe an toàn với cả gia đình tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm.