Đánh giá MacBook Air M2 2022

Thay đổi diện mạo hoàn toàn mới, MacBook Air M2 2022 với những nâng cấp về cấu hình lẫn thiết kế hứa hẹn là mẫu MacBook đáng lựa chọn khi cân nhắc chọn mua laptop văn phòng. Cùng chúng tôi đánh giá chi tiết mẫu MacBook Air M2 để có được góc nhìn rõ hơn.

1. Ưu nhược điểm của MacBook Air M2

Ưu điểm:

• Có thiết kế mỏng và nhẹ hơn nhiều so với phiên bản trước

• Màn hình 13,6 inch độ phân giải tuyệt vời, chất lượng hiển thị sắc nét

• Nâng cấp hệ thống âm thanh tốt hơn

• Hiệu năng chip M2 mới vượt trội so với M1

• Thời lượng pin vẫn rất tốt

• Trang bị sạc MagSafe

Nhược điểm:

• Giá thành cao hơn

• Vẫn không có hệ thông tản nhiệt, làm việc thời gian dài ảnh hưởng đến hiệu năng

• Phần notch trên màn hình cản thanh menu trên màn hình

• Các cổng kết nối vẫn hạn chế

2. Về thiết kế - Cảm hứng từ MacBook Pro 14inch

Có thiết kế gần như giống với MacBook Pro 14 inch tuy nhiên lại có kích thước mỏng hơn, MacBook Air M2 2022 được đánh giá cao về ngôn ngữ thiết kế này.

Đầu tiên, màu sắc. Máy vẫn giữ tùy chọn màu xám và bạc đã quá quen thuôc, nhưng giờ đây chúng ta cũng có thêm tùy chọn màu Starlight và Midnight. Midnight là một màu xanh đậm tương tự màu của iPhone 12, trong khi Starlight là một màu vàng bóng - khác so với Gold của phiên bản năm trước.

Độ dày của MacBook Air M2 so với MacBook Pro 14 inch Thay đổi đáng chú ý nhất về mặt thiết kế là sự đồng nhất về hình dáng vỏ của MacBook Air M2 2022. Máy có độ dày dọc theo chiều dài, thông số cụ thể là 1,13cm x 30,41cm x 21,5cm (H x W x D). Trọng lượng của máy cũng giảm 20% so với trước, bây giờ Air M2 chỉ nặng 1,24kg so với 1,29kg của Air M1.

Bàn phím Magic Keyboard được trang bị trên MacBook Air M2. Layout phím hợp lý, có thể dễ dàng làm quen chỉ trong 1-2 giờ sử dụng. Bàn phím cũng được trang bị đèn nền hỗ trợ làm việc trong những điều kiện thiếu sáng. Điểm mới của MacBook Air 2022 là một hàng phím chức năng kích thước đầy đủ phía trên hàng số, giúp việc truy cập và xác định chúng dễ dàng hơn rất nhiều. Trên dãy phím chức năng này cũng có thêm TouchID kiêm nút nguồn nằm ở bên phải, khoảng cách so với các phím rộng hơn và TouchID cũng lớn hơn so với ngón trỏ của bạn.

Cổng kết nối trên MacBook Air M2 2022 cũng không có gì thay đổi nhiều ngoài tích hợp thêm cổng sạc MagSafe, cùng với đó là 2 cổng USB-C chuẩn thunderbolt 4 kèm theo jack tai nghe 3.5mm.

3. Màn hình chất lượng hơn

Một nâng cấp không thể không nói đến chính là màn hình Liquid Retina. Hiện tại nó có kích thước lớn hơn 0,3 inch ở 13,6 inch và độ phân giải là 2560 x 1664 (224ppi, mật độ pixel ít hơn một chút so với màn hình của M1 Air, nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường) và sáng hơn 25% so với thế hệ trước ở 500 nits so với 400 nits của M1 MacBook Air.

Phần màn hình cũng được thiết kế thêm phần notch để đặt camera độ phân giải 1080p. Tuy nhiên, đây là điểm mà không ít người dùng phàn nàn vì chưa cảm thấy quen mắt. Đây có thể coi là ưu điểm hoặc nhược điểm tùy vào người dùng.

Màn hình mới này được đánh giá là tốt hơn cả so với màn hình của các mẫu MacBook Pro 13inch các thế hệ trước đó. Nó cũng không có tốc độ làm mới ProMotion cao hơn cho trải nghiệm mượt mà hơn.

4. Hệ thống âm thanh được nâng cấp

Về hệ thống âm thanh của MacBook Air M2, Apple đã sử dụng cụm 4 loa, bao gồm hai loa tweeter và hai loa trầm hỗ trợ công nghệ Spatial Audio của Apple cho trải nghiệm chân thật. Hệ thống loa mới này được đánh giá cao hơn so với mẫu MacBook Pro 13 inch M1 và Air M1 trước đây.

Với hệ thống loa mới này, chúng ta sẽ có trải nghiệm âm thanh tốt hơn khi xem phim, youtube hay thưởng thức những bản nhạc trên các phần mềm có hỗ trơ Spatial Audio như Spotify, Apple Music.

5. Cấu hình và hiệu năng

Chipset M2 vẫn được thiết kế dựa trên tiến trình 5nm tuy nhiên Apple đã tăng số lượng bóng bán dẫn giúp cho chipset mới nhất này có tốc độ xử lý tốt hơn.

Chúng ta sẽ có một CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm pin, cùng với GPU 8 lõi và 16 lõi Neural Engine. Chúng ta cũng có thể chọn tùy chọn GPU 10 lõi - lớn hơn 2 lõi so với M1.

Trong sự kiện ra mắt, Apple giới thiệu chip M2 mới này mạnh hơn 18% về hiệu suất đa luồng và cũng như mức tăng 35% về hiệu suất đồ họa trên GPU 10 lõi. Neural Engine cũng nhanh hơn 40% đối với các tác vụ do AI điều khiển.

MacBook Air M2 có tùy chọn nâng cấp về RAM (tối đa 24GB) và SSD (tối đa 2TB). Tuy nhiên bản base sử dụng SSD 256GB sẽ bị bóp tốc độ, giảm tốc độ đọc ghi so với MacBook Air M1 - do đó để có thể thoải mái nhất bạn nên chọn phiên bản 512GB.

Để rõ hơn về hiệu năng, bạn có thể xem bảng so sánh điểm chuẩn bài test trên MacBook Air M2

Geekbench 5 CPU Geekbench 5 Compute Cinebench R23 Apple MacBook Air (Apple M2, 2022) 1,907/8,665 27,083 1,576/7,372 Apple MacBook Air (Apple M1, 2020) 1,619/6,292 16,128 1,494/6,617 Apple MacBook Pro 13-inch, (Apple M2, 2022) 1,938/8,984 27,304 1,583/8,719 Apple MacBook Pro 14-inch (Apple M1 Pro) 1,767/11,777 38,359 1,515/12,118 Dell XPS 15 (Intel i7-12700H, RTX 3050 Ti, 2022) 1,680/11,412 60,205 1,724/13,100

Có thể thấy nó sẽ mạnh hơn khá nhiều ở một vài thông số so với các mẫu MacBook hay Laptop khác.

Theo đánh giá từ Vũ Nguyễn Anh Tuấn - Admin của Maclife

“Nếu anh em nói với tác vụ bình thường, ko thể cảm nhận được sự khác biệt về tốc độ ổ cứng. Thì cũng với các tác vụ bình thường, chúng ta cũng ko hề cảm nhận được sự khác biệt về tốc độ CPU

Do đó, lý do lớn nhất để anh em upgrade từ Air M1 lên Air M2 có lẽ là ngoại hình, là nhìn vào biết ngay anh em đang xài Macbook Air M2, hoặc đơn giản là thích cái sạc Magsafe, tai thỏ...

• Lưu ý 1: Tác vụ bình thường ở đây là lướt tầm chục tab web, làm việc với các ứng dụng văn phòng, thỉnh thoảng mở photoshop edit vài tấm ảnh, mở Illustrator sửa vài mẫu thiết kế... vì đó là những tác vụ phù hợp với Macbook Air và về cơ bản là ko nên mua Macbook Air về để làm tác vụ nặng. Muốn làm nặng thì nên chọn Macbook Pro 14,16"

• Lưu ý 2: Chiều giờ mình ngồi mô phỏng với những tác vụ trên thì nhiệt độ trung bình vào khoảng 40-41 độ, mở PTS, AI lên thì nó nhảy lên tầm 50-60 đọ nhưng sau đó hạ dần, phần mềm để đo là TG Pro bản mới (2.7.1) bản này đã hỗ trợ chip M2 trên Macbook Air”

Có thể thấy để thấy rõ sự khác biệt trên MacBook Air M2 bạn cần các công việc chuyên dụng, nếu như sử dụng máy ở mức cơ bản thì MacBook Air M2 bản base vẫn là sự lựa chọn tốt mà không sợ những vấn đề giảm băng thông SSD.

