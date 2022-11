Tết Ngã rạ của đồng bào Cor ở Thọ An

Cuối tháng 10 âm lịch hằng năm, sau vụ thu hoạch lúa rẫy, đồng bào người Cor lại tổ chức Tết Ngã Rạ để tạ ơn tổ tiên, thần linh đã phù hộ cho bà con một vụ mùa ấm no, an lành, cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi để bà con trong làng gặp gỡ sau những ngày lao động vất vả.