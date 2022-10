Hối hả vươn khơi sau bão

(Baoquangngai.vn)- Bão số 4 đi qua, đây là lúc nhiều ngư dân khẩn trương chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm để vươn khơi trở lại với mong muốn gặt được nhiều “lộc biển” sau bão.

Trời vừa hửng nắng, cảng Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) đã sôi động trở lại. Nhiều tàu thuyền nổ máy giòn tan chuẩn bị ra khơi đánh bắt. Để kịp giờ khởi hành, nhiều ngư dân tất bật chuẩn bị tiếp nhiên liệu, lương thực, nước uống, đá lạnh… cho chuyến biển sắp tới.

Bão số 4 vừa qua, nhiều tàu thuyền trong và ngoài tỉnh về neo trú ở Cảng Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi).

Ngư dân Nguyễn Thanh Tân vừa chuyển đá lạnh vào hầm tàu, chia sẻ, 1 tuần tàu cá nằm bờ rồi nên giờ sắp ra khơi trở lại tôi rất vui. Mùa này trời nắng được ngày nào, chúng tôi phải lo đi khơi ngày đó. Thời tiết thất thường, không biết đường nào mà đoán trước.

Theo kinh nghiệm của ngư dân thì sau bão, cơ hội trúng đậm mẻ cá nhiều hơn so với bình thường, nên các chủ tàu đều tranh thủ ra khơi sớm. Ngư dân Phan Văn Tuy - Chủ tàu NA 99678 TS cho biết, đợt mưa bão vừa rồi, thuyền của ông may mắn không bị hư hại gì. Nghe tin báo có bão là ông đưa tàu vào tránh trú neo đậu ở cảng cá Tịnh Kỳ. Chuyến khơi vừa rồi vô vừa đủ tổn, may không bị lỗ.

Ngay khi bão vừa tan, lệnh cấm biển được dỡ bỏ, nhiều ngư dân đã sửa soạn ngư lưới cụ để ra khơi. Các tàu cá đều được chuẩn bị đầy đủ các nhiên liệu, nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến ra khơi sau bão.

“Trời đang đẹp, nên phải lo đi biển liền, hy vọng được lộc biển mới có đủ tiền chia cho bạn thuyền. Chúng tôi tranh thủ vì nghe nói tuần sau có cơn bão khác sẽ vào Biển Đông. Chắc phải neo tàu nằm bờ cả tháng”, ông Tuy khẩn trương chuẩn bị ngư lưới cụ để ra khơi ngay trong chiều 30/9.

Bão số 4 vừa qua, tại các cảng trên địa bàn tỉnh, có 1.750 tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh về neo trú, tránh bão. Ngay sau bão số 4, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Quảng Ngãi cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt. Trước khi các tàu thuyền ra khơi, địa phương đã cử cán bộ đến tận các tàu để kiểm tra thiết bị, máy móc đảm bảo an toàn mới cho hoạt động. Thời điểm này, hầu hết các tàu thuyền neo đậu tại các cảng neo trú đã sẵn sàng cho những chuyến biển mới.

Tàu cá tranh thủ ra khơi hái "lộc biển" sau bão số 4.

Phó trưởng Ban Quản lý cảng cá Tịnh Kỳ Nguyễn Hoàng Minh Phú cho biết, qua thống kê tại đây có 52 tàu vào trú tránh bão số 4, chủ yếu là các tàu công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Đến chiều 30/9, có khoảng gần 40 tàu đã xuất bến.

Ban Quản lý cảng lên kế hoạch sắp sếp, bố trí thứ tự các tàu lấy hàng hợp lý, trong thời gian nhanh nhất có thể. Đồng thời, yêu cầu bộ phận hậu cần cảng luôn sẵn sàng cung ứng kịp thời xăng dầu, đá, nhu yếu phẩm để các tàu sớm vươn khơi.

Đã có những mẻ cá đầu tiên sau bão được đưa vào bờ.

Thời tiết đang rất phù hợp cho việc ra khơi đánh bắt. Lực lượng chức năng khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết để kịp thời đưa tàu tránh trú an toàn khi có bão xảy ra.

Tại cảng Sa Kỳ, không khí cũng vô vùng nhộn nhịp. Các ngư dân đều rất khẩn trương sửa chữa ngư lưới cụ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm tiếp tục ra khơi bám biển. Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu Nguyễn Thanh Hùng cho biết, toàn xã có khoảng 480 tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ, với khoảng 9.000 người sinh sống bằng nghề đi biển, chiếm 2/3 dân số địa phương. Số tàu cá và ngư dân khai thác ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa chiếm 80%. Sau bão, đã có gần 100 tàu ra khơi.

“Thời tiết đang rất đẹp, phù hợp để tàu thuyền ra khơi đánh bắt. Chúng tôi khuyến cáo ngư dân phải cập nhật thông tin thời tiết liên tục, khai thác ở ngư trường không quá xa nhằm đề phòng thời tiết xấu có thể trở lại”, ông Hùng nói.

Bài, ảnh: T.VƯƠNG