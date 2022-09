Di dời dân ở vùng tâm bão Bình Sơn

(Baoquangngai.vn)- Đến trưa 27/9, công tác di dời, sơ tán dân ở khu vực sạt lở, vùng trũng ven biển, ven sông trên địa bàn huyện Bình Sơn đang được tập trung thực hiện. Huyện huy động toàn bộ lực lượng chức năng để hoàn thành công tác này trong thời gian sớm nhất trước khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Với phương châm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho toàn bộ người dân, tất cả các địa phương đang tập trung di dời, sơ tán người dân để tránh bão số 4. Huyện huy động hơn 3.000 người là cán bộ và lực lượng xung kích tích cực hỗ trợ người dân di chuyển đến những nơi an toàn.

Chiến sĩ Nguyễn Văn Thắng - Đồn Biên phòng Bình Thạnh cho biết, chúng tôi được phân công hỗ trợ các gia đình khó khăn, neo đơn ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông sơ tán đến khu nhà ở công nhân thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất. Công tác này đang được khẩn trương thực hiện để đảm bảo không có người dân nào ở lại vùng nguy hiểm khi bão đến.

Người dân thôn Sơn Trà 2, xã Bình Đông (Bình Sơn) được hỗ trợ sơ tán tránh bão.

Đến 10 giờ trưa 27/9, toàn huyện Bình Sơn đã hoàn thành công tác di dời, sơ tán cho hơn 10 nghìn người dân. Các gia đình có người cao tuổi, trẻ em, người neo đơn, khuyết tật được các lực lượng chức năng ưu tiên hỗ trợ, đưa đến những nơi an toàn trong thời gian sớm nhất. Bà Huỳnh Thị Khéo (87 tuổi), ở thôn Sơn Trà 2, xã Bình Đông chia sẻ, tôi sống một mình. Nhà cửa lại ọp ẹp. Giờ bão sắp đến và được chính quyền tới nhà hỗ trợ di dời, cho xe đưa tới nơi an toàn hơn để tránh bão, nên tôi rất an tâm.

Bí thư Huyện ủy Bình sơn Lương Kim Sơn cho biết, huyện tập trung chỉ đạo đảm bảo an toàn cho người dân khi di dời, sơ tán trước bão. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện về nơi ăn ở, sinh hoạt và lương thực để người dân có thể an tâm ở nơi tránh bão. Huyện cũng yêu cầu ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản tuyệt đối không được ở lại thuyền và các lồng bè trên biển.

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất hỗ trợ xe 45 chỗ để giúp người dân di chuyển đến nơi an toàn.

Để ứng phó với bão số 4, huyện Bình sơn di dời, sơ tán 11,5 nghìn hộ dân, với 38,4 nghìn nhân khẩu. Trong đó, di dời xen ghép hơn 3.700 hộ, di dời tập trung hơn 7.700 hộ. Công tác này dự kiến hoàn thành trước 16 giờ chiều 27/9.

Một số hình ảnh về công tác di dời, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm tại huyện Bình Sơn:

Trẻ em được ưu tiên hỗ trợ di chuyển đi sơ tán tránh bão. Người khuyết tật và người già neo đơn cũng được hỗ trợ đến nơi an toàn trước tiên. Lực lượng chức năng tích cực hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, sơ tán. Nhiều cụ già gặp khó khăn về đi lại được lực lượng nhiệt tình hỗ trợ đến nơi an toàn. Đến trưa 27/9, rất nhiều người dân đã an toàn tại khu nhà ở công nhân thuộc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất với sức chứa 3.000 người. Lãnh đạo huyện Bình Sơn đến nơi tránh bão động viên người dân an tâm chờ bão tan mới được trở về nhà. Nhiều trẻ em và người già đã đến nơi tránh bão an toàn.

