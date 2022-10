Cần sự đồng bộ và nhịp nhàng

(Baoquangngai.vn)- Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục bám sát và tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh và nỗ lực cao của các cấp, ngành, địa phương, trong 9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được một số kết quả tích cực.

Đáng chú ý là, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý III tăng 13,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, bằng 94,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 119,8% dự toán trung ương giao (nếu cộng tiền gia hạn nộp thuế thì tỉnh thu được gần 27 nghìn tỷ đồng).

Mặc dù vậy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ. Một trong những hạn chế là sự phối hợp giữa các sở, ngành với địa phương và ngược lại chưa tốt.

Việc phối hợp của các sở, ngành và địa phương liên quan trong việc tổ chức đấu giá đất sẽ góp phần tăng thu ngân sách, phục vụ cho đầu tư phát triển. ẢNH: TL

Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch UBND tỉnh nêu lên hạn chế nói trên. Bởi “điểm nghẽn” này dù đã được “nhắc” nhiều lần nhưng việc khắc phục vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của tỉnh.

Nếu các cấp, ngành và địa phương có sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thì công việc liên quan đến nhiều cấp, ngành; giữa các sở, ngành với địa phương và ngược lại sẽ được giải quyết nhanh hơn. Một khi công việc được giải quyết nhịp nhàng, trôi chảy thì sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh chắc chắn sẽ đạt kết quả cao hơn.

Nhìn vào con số tăng trưởng của 9 tháng năm 2022, chúng ta có thể vui, vì thời điểm này đã đạt được 7,97%, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng năm 2022 đề ra là từ 5 - 6%. Song nếu chúng ta hài lòng với kết quả đạt được, thì sẽ khó kéo con số tăng trưởng lên cao, để đạt mục tiêu của nhiệm kỳ này là tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 7 - 8%/năm.

Năm 2021, do tác động rất lớn của dịch Covid-19, nên GRDP của tỉnh chỉ tăng 6,05% so với năm 2020. Do đó, chúng ta cần phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2022 như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trong phiên họp thường kỳ vừa qua. Qua đó, không những đẩy mạnh tăng trưởng trong năm nay mà còn tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu trong 3 năm đến.

Để đạt được mục tiêu phát triển cần sự phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành, cũng như giữa các sở, ngành với các địa phương và ngược lại không kém phần quan trọng.

HOÀNG HÀ