Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phối hợp trong điều trị bệnh nhân

(Báo Quảng Ngãi)- Hằng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) có hàng trăm bệnh nhân đến khám, điều trị. Các y, bác sĩ ở các khoa đã phối hợp để chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân kịp thời, hạn chế tình trạng chuyển tuyến.

Theo thống kê của BVĐK tỉnh, từ ngày 10 - 17/10, bình quân mỗi ngày, BVĐK tỉnh có từ 650 - 850 bệnh nhân đến khám và điều trị, hơn 900 bệnh nhân điều trị nội trú, vượt chỉ tiêu giường bệnh. Nhiều khoa, phòng có bệnh nhân vượt chỉ tiêu giao như các khoa: Ngoại tổng hợp, Ngoại tiêu hóa, Nội tổng hợp, Nội tiêu hóa...

Bác sĩ ở các khoa trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện hiệu quả việc phối hợp, nhờ đó chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thái Chấn - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, hiện ở khoa có 60 giường bệnh, thực kê đến 75 giường bệnh. Có ngày bệnh nhân điều trị nội trú vượt chỉ tiêu giường bệnh. Trong khi đó, nhân lực thiếu, các y, bác sĩ mỗi người làm việc bằng hai. Toàn khoa có 10 bác sĩ, 16 điều dưỡng và 1 hộ lý. Để đảm bảo công tác chăm sóc, điều trị, y, bác sĩ ở khoa đã được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi y đức. Đến nay, trong số 10 bác sĩ, có 2 bác sĩ chuyên khoa II, 2 bác sĩ đang được đào tạo chuyên khoa I. Hiện nay, các bác sĩ đủ trình độ để điều trị 3 đơn nguyên tại khoa gồm: Bệnh lý tiết niệu, lồng ngực - tuyến giáp, nhi khoa. Tuy nhiên, vì số lượng bệnh nhân quá lớn nên khoa đã phối hợp với Khoa Ngoại tiêu hóa và các khoa liên quan để chăm sóc các bệnh nhân thoát vị bẹn, hậu phẫu viêm ruột thừa, hậu phẫu thủng dạ dày và các bệnh sau phẫu thuật khác.

Bác sĩ chuyên khoa II Võ Văn Thịnh - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa cho biết, khoa hiện có 22 nhân viên, trong đó có 7 bác sĩ. Khoa được đầu tư thiết bị y tế hiện đại cùng với đội ngũ y, bác sĩ được đào tạo chuyên môn sâu nên có thế mạnh về phẫu thuật nội soi. Trong đó, nội soi ung thư đại trực tràng, sỏi túi mật, đường mật, thoát vị bẹn và một số bệnh nội soi thông thường (thủng dạ dày, ruột thừa, nội soi ổ bụng chẩn đoán và xâm lấn tối thiểu) được triển khai thường xuyên. Ngoài ra, khoa còn thực hiện mổ hở đối với các bệnh như: Cắt túi mật do sỏi hoặc do u, cắt đại trực tràng nạo vét hạch do ung thư, sa trực tràng, phẫu thuật tắc ruột, thoát vị hoành, phẫu thuật chấn thương bụng kín, vết thương thấu bụng (vỡ gan, vỡ lách, vỡ ruột non, cơ hoành...).

“Nhờ sự linh hoạt trong điều chuyển bệnh nhân giữa các khoa trong bệnh viện đã giúp cho y, bác sĩ ở các khoa thuận lợi trong việc điều trị, theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Với cách làm này, bệnh nhân có chỗ điều trị nội trú thông thoáng, nhanh chóng phục hồi sức khỏe”, bác sĩ Thịnh chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc phụ trách BVĐK tỉnh Lê Văn Thiều, trong bối cảnh tự chủ về kinh phí, bệnh viện tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Đồng thời, liên kết với các bệnh viện: Chợ rẫy, Đại học Y dược, Bệnh viện Trung ương Huế... đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn để các y, bác sĩ ứng dụng kỹ thuật cao, chuyên môn sâu trong điều trị các bệnh ung thư đại tràng, trực tràng, xạ trị bệnh ung thư và nâng cao kỹ thuật nội soi...

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN