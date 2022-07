Mũi vắcxin nhắc lại (mũi 4) giúp tăng cường miễn dịch

(Baoquangngai.vn)- Hiện dịch Covid-19 đã hạ nhiệt, số người nhiễm giảm sâu và không có tử vong, điều đó cho thấy hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, thực tế này đang dẫn đến tình trạng nhiều người chủ quan và tỏ ra không mặn mà với việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4 (mũi nhắc lại).

Điều này rất nguy hiểm, vì kháng thể trong người sẽ giảm dần theo thời gian, cơ thể sẽ mất khả năng miễn dịch, có thể mắc Covid-19 tái đi tái lại và nếu nhiễm biến chủng mới có độc lực cao, có thể gây bệnh cảnh nặng tử vong.

Người dân được tiêm vắc xin phòng Covid 19 tại điểm tiêm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Mũi tiêm nhắc lại góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19. Vắc xin phòng Covid-19 chính là chìa khóa quan trọng nhất trong phòng, chống dịch và là nền tảng để thích ứng an toàn, hiệu quả. Do đó, mỗi chúng ta hãy tuân thủ tiêm vắc xin theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bác sĩ Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trong điều kiện hiện nay chuyển sang trạng thái bình thường mới, dịch Covid-19 giảm rất nhiều so với trước đây một năm. Tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn dịch rất cao. Hiện tại các biến chủng có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam rất lớn. Miễn dịch do vắc xin đem lại không bền vững và giảm dần theo thời gian. Do đó để đảm bảo miễn dịch trong cộng đồng tốt nhất và khống chế phòng ngừa các biến chủng, đồng thời nâng cao hệ thống miễn dịch thì rất cần thiết tiêm mũi nhắc vắc xin phòng Covid-19 ”.

Đối tượng tiêm vắc xin lần này là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp. Đã tiêm mũi 3 ít nhất 4 tháng. Những người đã mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3 nên hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19 .

“Loại vắc xin mà chúng ta sẽ tiêm trong đợt này là Pfizer. Chính vì sự cần thiết để kích hoạt miễn dịch cộng đồng tốt nhất, ngày 20/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho đối tượng Bộ Y tế đã ban hành. Và mới đây ngày 21/6/2022, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng 12 đến 17 tuổi. Do đó tôi cũng đề nghị bà con hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng, nhằm nâng cao sự miễn dịch cộng đồng nhằm góp phần khống chế tình hình dịch bệnh có khả năng quay lại trong cộng đồng.”, Bác sĩ Hồ Minh Nên cho biết thêm.

Việc sử dụng vắc xin luôn được theo dõi hiệu quả, phản ứng không mong muốn và các tác dụng phụ một cách nghiêm ngặt. Các nghiên cứu đều cho thấy vắc xin không ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêm. Song, những thông tin nghiên cứu về các ảnh hưởng của hậu Covid-19 thì đã được khẳng định, trong đó có tình trạng rụng tóc, giảm trí nhớ, giảm khả năng sinh sản, giảm khả năng tình dục… Do đó, người dân không nên hoang mang để rồi mất cơ hội được bảo vệ liên tục khi từ chối tiêm vắc xin mũi 3 và 4.

Bài, ảnh: KIM LIÊN