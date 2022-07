Chế độ dinh dưỡng cho người sau điều trị Covid-19

(Báo Quảng Ngãi)- Các bác sĩ nhận định, người mắc Covid-19 dễ mệt mỏi, chán ăn, dẫn đến suy dinh dưỡng (SDD). Do đó, bệnh nhân cần ăn uống đảm bảo chế độ dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi, nâng cao sức đề kháng sau khi mắc Covid-19.

Bác sĩ Cao Thị Huyền Trang - Phụ trách Khoa Dinh dưỡng (BVĐK tỉnh) cho biết, những tháng gần đây có nhiều bệnh nhân đến khám bệnh hậu Covid-19. Hầu hết bệnh nhân đều bị ảnh hưởng sức khỏe, thể trạng suy kiệt, cơ quan hô hấp, tiêu hóa bị suy yếu, có nguy cơ bị SDD ở các mức độ khác nhau. Điều này dễ dẫn đến làm giảm khối cơ và suy giảm chức năng, ảnh hưởng xấu tới mô mỡ và khối xương, làm cho cơ thể bệnh nhân bị suy kiệt, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Vì vậy, chế độ dinh dưỡng cho người sau khi mắc Covid-19 rất quan trọng, giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, khôi phục sức khỏe.

Theo bác sĩ Trang, người sau điều trị Covid-19 không nên bỏ bữa. Mỗi bữa ăn phải có 4 nhóm thực phẩm gồm: Chất bột đường (có nhiều trong ngũ cốc, gạo, củ khoai, mì...); chất đạm (thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu đỗ); chất béo (mỡ động vật, dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu ô liu...); vitamin và muối khoáng (trong rau xanh và các loại hoa quả). Để đảm bảo tỷ lệ các chất trong bữa ăn phù hợp, người sau khi điều trị Covid-19 cần nạp vào cơ thể từ 13 - 20% chất đạm (protein), 20 - 25% chất béo (lipid) và 55 - 65% chất bột đường (glucid).

Chẳng hạn, một người cần khoảng 2.000 kcal/ngày, thì cần được cung cấp 300 kcal từ 75g chất đạm, 400 kcal từ 45g chất béo và 1.100 kcal từ 275g chất bột đường. Các thực phẩm phải đa dạng và thay đổi thường xuyên trong ngày. Khẩu phần ăn hằng ngày nên có sự phối hợp ở tỷ lệ cân đối giữa nguồn chất đạm động vật và thực vật. Về chất béo, nên ăn cả dầu thực vật và mỡ động vật, tỷ lệ chất béo động vật/chất béo tổng số dưới 60%. Tuy nhiên, nên sử dụng các loại chất béo có nguồn gốc từ cá, dầu thực vật; hạn chế các chất béo có nguồn gốc từ các loại gia cầm (gà, vịt...), các loại động vật có vú (lợn, bò...).

Người sau điều trị Covid-19 thường mệt mỏi, chán ăn. Vì vậy, muốn nhanh chóng phục hồi sức khỏe cần ăn nhiều lần trong ngày (khoảng 4 - 5 bữa/ngày), tránh ăn quá no. Ăn các món luộc, hấp, nấu thay thế các món ăn chiên, rán, nướng; thay đổi món ăn thường xuyên. Ngoài ra, người sau điều trị bệnh Covid-19 cũng cần tăng cường các thực phẩm chứa nhiều vitamin A, C, D, E và chất khoáng như sắt, kẽm... có trong các loại rau quả có màu xanh sẫm và hoa quả màu đỏ hoặc vàng. Đồng thời, uống đủ nước, bởi người mắc bệnh Covid-19 thường bị mất nước và một số chất điện giải như natri, kali do sốt, viêm phổi và nhiễm trùng.

“Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sau điều trị Covid-19 cũng cần chú trọng. Cần ăn chín, uống sôi; khi chế biến thực phẩm dùng tạp dề, găng tay, khẩu trang, sử dụng dao, thớt riêng để tránh nhiễm chéo từ thực phẩm sống vào đồ ăn chín. Không dùng chung đũa, muỗng, ly, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm vi rút, vi khuẩn qua đường ăn uống. Rửa tay bằng xà phòng để loại bỏ các mầm bệnh sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống hoặc trước khi tiếp xúc với thực phẩm chín”, bác sĩ Trang khuyến cáo.

Ngoài ra, người sau điều trị Covid-19 cần hạn chế một số thực phẩm có nhiều cholesterol như óc hay nội tạng động vật, hạn chế ăn mặn và tránh những loại thực phẩm có chứa nhiều muối như chả, xúc xích, giò, đồ hộp, đồ khô, đồ biển, các loại đồ muối như cà, dưa...

