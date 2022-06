(Baoquangngai.vn)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Bệnh xá Công an tỉnh phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho các can, phạm nhân tại Trại Tạm giam Công an tỉnh và Nhà Tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các y, bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh tiêm vắc xin cho các can, phạm nhân tại nhà tạm giữ.

Theo báo cáo của Bệnh xá Công an tỉnh từ tháng 12/2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức tiêm 833 mũi vắc xin Covid-19 gồm: liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại (mũi một) cho các can, phạm nhân.

Việc tiêm vắc xin Covid-19 cho các can, phạm nhân là một trong những biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế việc lây nhiễm trong cơ sở giam giữ. Đồng thời thể hiện tính nhân văn của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án tại trại tạm giam và các nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

