Trong hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành, một trong những nội dung mới đáng chú ý là kết quả test nhanh do F0 tự thực hiện hoặc người chăm sóc tự làm cũng được công nhận; Đến chiều 15/3, cả nước đã tiêm 200,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19...

Cả nước đã tiêm 200,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến 14h30 ngày 15/3 cho biết cả nước đã tiêm 200,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó ngày 14/3, cả nước tiêm 147.309 liều vaccine.

Số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 14/3 là 183.316.643 liều, trong đó mũi 1: 70.911.866 liều; Mũi 2: 69.309.312 liều; Mũi bổ sung: 14.516.928 liều; Mũi 3: 28.585.723 liều.

Đến 14h30 ngày 15/3 cả nước đã tiêm 200,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Đến nay 47/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 95%; Còn 16/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 từ 90% đến dưới 95%.

Về số vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.052.277 liều, trong đó mũi 1: 8.747.495 liều; Mũi 2: 8.304.782 liều.

Đến nay đã có 57/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 vaccine phòng COVID-19 trên 90%; Chỉ còn 6/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi 2 dưới 90%.

Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, bảo đảm tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19; tăng cường vận động người dân tiêm vaccine, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tránh bỏ sót;

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rà soát và tổ chức tiêm liều cơ bản và liều bổ sung cho người trên 50 tuổi, người có bệnh nền đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở;

Sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản thì triển khai tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại theo thứ tự ưu tiên; chủ động tiếp cận trước các nguồn vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi (trước mắt là vaccine Pfizer theo đa số quốc gia trên thế giới).

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới: Chúc mừng Việt Nam đã bao phủ vaccine cho 90% người trưởng thành và hơn 75% dân số đã được tiêm chủng

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam, trong thông điệp được ghi hình trước gửi tới cuộc gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam diễn ra chiều ngày 14/3, tại Hà Nội, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus chúc mừng Việt Nam đã bao phủ vaccine cho 90% người trưởng thành và hơn 75% dân số đã được tiêm chủng, một trong những tỉ lệ cao nhất thế giới.

Đây là điều rất quan trọng để bảo vệ tính mạng người dân và điều này cần tiếp tục được thúc đẩy thời gian tới. Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân Việt Nam.

Ông cho rằng, việc đạt mục tiêu toàn cầu tiêm chủng cho 70% dân số thế giới vào giữa năm nay là vô cùng cần thiết để cứu mạng sống con người, kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ xuất hiện những biến chủng mới và thúc đẩy sự phục hồi toàn diện toàn cầu. Việt Nam là một ví dụ điển hình cho những điều có thể thực hiện được với cam kết chính trị, cộng đồng gắn kết, sự hỗ trợ quốc tế.

Hướng dẫn mới về F0 điều trị tại nhà: Cho phép công nhận kết quả test nhanh do người dân thực hiện

Trong hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành, một trong những nội dung mới đáng chú ý là kết quả test nhanh do người mắc COVID-19 tự thực hiện hoặc người chăm sóc tự làm cũng được công nhận thay vì quy định trước đó là kết quả xét nghiệm phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Trong hướng dẫn mới về quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19 do Bộ Y tế vừa ban hành, một trong những nội dung mới đáng chú ý là kết quả test nhanh do người mắc COVID-19 tự thực hiện hoặc người chăm sóc tự làm cũng được công nhận thay vì quy định trước đó là kết quả xét nghiệm phải do nhân viên y tế thực hiện hoặc giám sát từ xa (trực tiếp hoặc gián tiếp).

Theo đó, các tiêu chí lâm sàng để được là F0 điều trị tại nhà: Là người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm realtime RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do bản thân hoặc người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện;

Không có triệu chứng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi, tiêu chảy, chảy mũi, mất khứu giác, mất vị giác; nhịp thở bình thường theo tuổi, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời, không có dấu hiệu khó thở, không suy hô hấp;

Không mắc bệnh nền, hoặc mắc bệnh nền nhưng đang được điều trị ổn định;

Là người bệnh COVID-19 đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh điều trị nhưng chưa đạt tiêu chuẩn khỏi COVID-19 và đạt tiêu chuẩn quản lý tại nhà thì được chuyển về nhà để tiếp tục chăm sóc.

