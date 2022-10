Lan tỏa những hình ảnh đẹp

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, tuổi trẻ Công an TP.Quảng Ngãi đã triển khai nhiều nội dung cụ thể, sát thực tiễn. Qua đó, đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong các hoạt động, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho nhân dân, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Quảng Ngãi, trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), đã làm việc với tinh thần “khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Lực lượng cảnh sát khu vực đã trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, thông báo thời gian, địa điểm làm căn cước công dân để người dân biết, thực hiện.

Công an các xã, phường thuê hoặc sử dụng phương tiện cá nhân để chở những người già yếu, đi lại khó khăn đến tận nơi làm căn cước công dân không quản mưa gió, nắng nóng, ngày lễ, cuối tuần...

Đoàn Thanh niên Công an TP.Quảng Ngãi thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: “Tình nguyện mùa đông”, “Tháng Thanh niên”,“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; “Em nuôi của Đoàn” và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai... với nhiều phần việc phong phú, rộng khắp.

Đoàn Thanh niên Công an TP.Quảng Ngãi tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. ẢNH: PV

Đơn cử như, Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã phối hợp với các cơ sở đoàn tổ chức tặng 650 suất quà tại 3 huyện Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, với kinh phí hơn 280 triệu đồng. Tích cực tham gia chương trình tiếp sức mùa thi; tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo, với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Các ĐVTN Công an TP.Quảng Ngãi hiến hàng trăm đơn vị máu, cứu người kịp thời...

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ĐVTN Công an TP.Quảng Ngãi đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong việc chủ động, phối hợp, tham mưu mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; kịp thời răn đe, giáo dục các đối tượng, nhất là hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Từ năm 2017 - 2022, ĐVTN Công an TP.Quảng Ngãi đã tham gia điều tra, khám phá 352 vụ vi phạm và tội phạm về trật tự xã hội; chủ động nắm tình hình, đấu tranh phá rã 48 băng nhóm đối tượng liên quan đến “tín dụng đen”, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Đồng thời phát hiện, xử lý hơn 300 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đánh sập 3 đường dây cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng...

Đặc biệt, tuổi trẻ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, xử lý 122 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 1kg ma túy các loại; triệt xóa 11 điểm sử dụng trái phép chất ma túy.

Các ĐVTN lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ đã phát hiện, xử lý 524 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường... Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Đại úy Nguyễn Tấn Dương - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP.Quảng Ngãi cho biết, để có được kết quả trên, tuổi trẻ Công an thành phố luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy làm chuẩn mực về nhân cách, đạo đức, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và tự tu dưỡng, rèn luyện đức tính khiêm tốn, giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư...

Đây là hành trang, động lực, hun đúc thêm tinh thần nhiệt huyết cách mạng, tận tụy, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an thành phố nói chung và của ĐVTN nói riêng.

BÁ SƠN