Quảng Ngãi: Từ ngày 19/11 sẽ có mưa to trên diện rộng

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, nên từ chiều ngày 19-21/11, khu vực Quảng Ngãi khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Trong cơn dông cần đề phòng có sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Huyện Trà Bồng Từ chiều ngày 19 đến đêm 21/11 100 - 200, có nơi trên 250 Huyện Sơn Tây, Sơn Hà 100 - 200, có nơi trên 250 Huyện Ba Tơ, Minh Long 100 - 200, có nơi trên 250 Huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh 100 - 200, có nơi trên 250 Huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, TP Quảng Ngãi 100 - 200, có nơi trên 250 Huyện Mộ Đức, TX.Đức Phổ 100 - 180, có nơi trên 220 Huyện Lý Sơn 100 - 200

Dự báo tác động của mưa lớn: Cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.

PV