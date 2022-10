Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5, ở khu vực Quảng Ngãi ngày và đêm (14/10) đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 04h ngày 14/10 đến 04h ngày 15/10 phổ biến 90-190 mm, riêng Trà Phú (Trà Bồng): 210.8.2 mm, Trà Nham (Trà Bồng): 204.4 mm, Binh Trị (Bình Sơn): 208.8 mm, Dung Quất (Bình Sơn): 270.4 mm; tại Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9.

Sáng sớm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sáng sớm nay tại Lý Sơn gió giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Bản đồ dự báo quỹ đạo áp thấp nhiệt đới phát lúc 5 giờ ngày 15/10/2022.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

*Thời tiết khu vực tỉnh Quảng Ngãi 24 giờ tới:

Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn): Có mưa rào và dông rải rác trong cơn dông đề phòng có set và gió giật manh; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4 - 10km trong mưa; gió nam đến đông nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2 - 3.5m. Từ trưa chiều gió và sóng giảm dần.

Trên đất liền: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, chiều tối và đêm có nơi mưa vừa-mưa to và dông; trong mưa dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, ngày hửng nắng.

PV