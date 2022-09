Đêm 27/9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to

(Baoquangngai.vn)- Trong 12 giờ qua (từ 3 giờ - 15 giờ ngày 27/9), khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, riêng Lý Sơn 144.6 mm. Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 (Noru) nên từ 27/9 đến trưa ngày 28/9, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, mưa rất to và rải rác có dông.

Dự báo mưa lớn tập trung cao xảy ra trong đêm 27/9 đến gần sáng 28/9. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 350 mm/đợt, phía bắc tỉnh có nơi trên 400 mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Lượng mưa trong 24 giờ tới (Từ 16 giờ ngày 27/9 đến 16 giờ ngày 28/9) cụ thể như sau:

+) Vùng núi phía bắc tỉnh (Trà Bồng): Phổ biến từ 250 - 400 mm, có nơi cao hơn.

+) Vùng núi phía tây tỉnh (Sơn Tây, Sơn Hà): Phổ biến từ 180 - 300 mm, có nơi cao hơn.

+) Vùng núi phía tây nam tỉnh (Ba Tơ, Minh Long): Phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi cao hơn.

+) Vùng đồng bằng phía tây bắc tỉnh (Bình Sơn, Sơn Tịnh): Phổ biến từ 200 - 350 mm, có nơi cao hơn.

+) Trung tâm tỉnh Quảng Ngãi (TP.Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành): Phổ biến từ 200 - 350 mm, có nơi cao hơn.

+) Vùng đồng bằng phía nam (Mộ Đức, Đức Phổ): Phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi cao hơn.

+) Vùng biển, hải đảo (Lý Sơn): Phổ biến từ 300 - 400 mm.

Từ chiều mai mưa trên khu vực giảm dần, chỉ còn có mưa, mưa rào và chấm dứt đợt mưa lớn này.

PV