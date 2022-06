Nhiều sản phẩm của Viettel đạt giải thưởng công nghệ thông tin thế giới

Tập đoàn Viettel vừa cho biết, theo công bố của Ban tổ chức Giải thưởng công nghệ thông tin lớn nhất thế giới - IT World Awards 2022, Viettel là đơn vị đạt nhiều giải thưởng nhất trong số hơn 100 doanh nghiệp công nghệ thông tin từ khắp nơi trên thế giới tham gia giải thưởng năm nay.

Mytel được vinh danh ở hạng mục “Công ty nổi bật của năm” trong lĩnh vực viễn thông.

Theo đó, 41 sản phẩm, dịch vụ của Viettel tham dự được vinh danh tại 37 hạng mục của IT World Awards. Tổng số lượng giải thưởng năm nay của Viettel tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp, tất cả sản phẩm/dịch vụ của Viettel đăng ký tham dự IT World Awards đều đạt giải.