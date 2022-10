Chìm phà, 10 trẻ em Campuchia thiệt mạng trên đường đi học về

Ít nhất 10 trẻ em đã thiệt mạng và một em mất tích ở Campuchia sau khi chiếc phà chở các em từ một lớp học tiếng Anh về nhà bị chìm trên sông Mekong.

Rất đông người thân nạn nhân và người dân tụ tập tại hiện trường - Ảnh: KT Cảnh sát trưởng Am Thou cho biết chiếc phà nhỏ bị quá tải và chìm khi cách đích đến là tỉnh Kandal khoảng 50m.

Tỉnh Kandal của Campuchia tiếp giáp với tỉnh An Giang của Việt Nam ở phía nam, cụ thể là ở hai huyện Koh Thom và huyện An Phú. "Đây là một tai nạn đáng tiếc", cảnh sát trưởng Am Thou nói.

Theo báo Khmer Times, các nạn nhân trong độ tuổi từ 12 - 15. Hai người lớn lái phà và hai học sinh đã được cứu sống.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một học sinh mất tích nhưng hy vọng rất thấp. Cơ quan chức năng phỏng đoán học sinh này có thể đã thiệt mạng.

Cảnh sát cho rằng mực nước dâng cao do mưa lớn đã gây ra vụ việc.

Trong bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Sen bày tỏ lời chia buồn và kêu gọi người dân cẩn trọng trong thời gian mực nước sông Mekong đang dâng cao.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm một học sinh mất tích - Ảnh: KT Năm 2009, một chiếc phà quá tải đã lật trên sông ở Campuchia, khiến ít nhất 17 hành khách thiệt mạng.

