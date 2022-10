Liverpool thua sốc tân binh Nottingham Forest, nguy cơ văng Top 8

Vừa đánh bại đương kim vô địch Man City ở vòng đấu cuối tuần trước, Liverpool lại cay đắng vấp ngã trên sân City Ground của Nottingham Forest dù áp đảo toàn diện trước đội bóng mới thăng hạng này.

Hành quân đến sân của Nottingham Forest, đội bóng mới kiếm được vỏn vẹn một chiến thắng từ đầu mùa và chôn chân ở cuối bảng xếp hạng, Liverpool không giấu quyết tâm giành đủ 3 điểm để cải thiện thứ hạng, ít nhất cũng đủ sức "bay" vào Top 5 sau trận đấu sớm vòng 13. Do đã mất khá nhiều vị trí chủ chốt nên Liverpool thi đấu hết sức thận trọng, tránh mọi va chạm hay tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết.

Taiwo Awoniyi ghi bàn vào lưới đội bóng chủ quản cũ

Nếu có thêm chút may mắn, đội khách Liverpool hẳn đã mở được tỉ số từ phút thứ 9 do công của Fabio Carvalho, hay sau đó một phút là pha đánh đầu chệch cột của Roberto Firmino. Nottingham Forest chơi phòng ngự số đông trên phần sân nhà nhưng tổ chức phản công cũng rất sắc bén, gây không ít khó khăn cho khung thành "The Kop". Hết Cheikhou Kouyate tung cú sút xa đến Jesse Lingard dứt điểm khá vội vàng khiến cơ hội trôi qua với đội chủ nhà.