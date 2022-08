Davis Cup 2022: Hoàng Nam thắng học trò của Nadal

Với vị thế hạt giống số 1 bảng A, chủ nhà Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Jordan ở ngày ra quân Vòng bảng Giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2022 hôm 10-8.

Tuy chưa hồi phục thể trạng nhưng Hoàng Nam góp công giúp tuyển Việt Nam thắng Jordan Trước khi bước vào giải đấu này, tay vợt chủ lực của tuyển Việt Nam Lý Hoàng Nam (hạng 344 ATP) vẫn chưa hồi phục thể trạng sau chuỗi thời gian thi đấu nhà nghề. Vì vậy, ở màn so tài rất đáng chờ đợi với Abedallah Shelbayh (hạng 645 ATP), Hoàng Nam vất vả mới giành chiến thắng với tỉ số 6-2, 4-6 và 7-6.

Tài năng 18 tuổi Shelbayh vừa liên tiếp đoạt ngôi á quân ở hai giải đấu nhà nghề M15 ITF Men’s World Tennis Tour 2022 tại Monastir, Tunisia hồi tháng 7-2022 và tăng hơn 500 bậc trên BXH thế giới trước khi sang Việt Nam dự Davis Cup.

Đáng chú ý, tay vợt trẻ của Jordan này xuất thân từ học viện Rafa Nadal Academy tại Mallorca (Tây Ban Nha) hơn 6 năm qua và từng được "Vua đất nện" Rafael Nadal chỉ dạy.

Thần tượng Nadal, Shelbayh có lối chơi nhiệt huyết, đầy nội lực cùng thể trạng sung mãn. Sau khi thua Hoàng Nam ở ván 1, Shelbayh vùng lên mạnh mẽ để dẫn 3-1 ở ván 2. Dù bị đàn anh đòi lại break và cân bằng tỉ số 4-4 nhưng với khả năng phòng thủ cuối sân "lì lợm" và bỏ nhỏ có độ chính xác cao, Shelbayh đã vượt qua Hoàng Nam ở ván 2, đưa trận đơn nam thứ hai phải phân định thắng thua ở ván đấu quyết định.

Ở ván 3, Hoàng Nam có liên tiếp 2 break để dẫn 4-1 nhưng Shelbayh tiếp tục phát huy khả năng phòng thủ cực kỳ khó chịu, ngoạn mục cân bằng tỉ số 6-6. Bước vào loạt tie-break, tay vợt học trò của Nadal dẫn trước đến 5-3 nhưng không thể quật ngã Hoàng Nam và bị thua ngược với tỉ số 6-8.

Chiến thắng của Hoàng Nam cộng với hai trận thắng của Linh Giang (đấu đơn) và cặp Lê Quốc Khánh - Nguyễn Văn Phương (đấu đôi) đã giúp tuyển Việt Nam có khởi đầu Vòng bảng Giải quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2022 đầy suôn sẻ.

Đối thủ tiếp theo của tuyển Việt Nam ở vòng 2 sẽ là tuyển Malaysia. Các trận đấu trên sân trung tâm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh ON Sports News và ứng dụng VTVcab ON/ ON Sports, Youtube ON Sports plus (lúc 10 giờ ngày 11-8).

Theo Tường Phước/NLĐO