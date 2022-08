Benzema và Ancelotti giành giải Cầu thủ và HLV xuất sắc nhất năm của UEFA

Tiền đạo Karim Benzema và ông thầy của mình là Carlo Ancelotti đã được vinh danh là Nam cầu thủ và HLV xuất sắc nhất năm.

Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2022/23, UEFA đã công bố các danh hiệu của mùa giải trước. Theo đó, Benzema trở thành nam cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Pháp có được vinh quang này.

Karim Benzema (trái) và HLV Carlo Ancelotti nhận giải thưởng của UEFA - Ảnh: Reuters Benzema đã có mùa giải thành công cùng Real Madrid khi góp công lớn giúp đội nhà vô địch La Liga và Champions League.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn đến CLB Real Madrid. Tôi hạnh phúc khi đoạt được danh hiệu cá nhân quý giá và lớn lao thế này. Nếu nói về trận đấu đáng nhớ nhất, đó có lẽ là cuộc so tài với PSG. Real Madrid đã lội ngược dòng không tưởng", Benzema chia sẻ.

Bên cạnh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Benzema hứa hẹn sẽ giành thêm hai giải thưởng là Quả bóng Vàng (do France Football trao tặng) và The Best (của FIFA). Các đối thủ như Kevin de Bruyne, Mohamed Salah hay Kylian Mbappe đều không sánh được với Benzema về màn trình diễn cá nhân lẫn danh hiệu tập thể.

Cũng tại buổi lễ, HLV Carlo Ancelotti đoạt giải HLV của năm. Nhà cầm quân người Italy trở thành HLV vô địch Champions League nhiều nhất với 4 danh hiệu chia đều cho AC Milan và Real Madrid. Danh hiệu Cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm thuộc về Alexis Putellas. Đây là lần thứ hai liên tiếp, ngôi sao của Barcelona đoạt giải thưởng này.

Theo Anh Quân/VTV.vn

