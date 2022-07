9 vận động viên tranh tài bơi vượt biển ở đảo Lý Sơn

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 23/7, huyện Lý Sơn và Liên đoàn Điền kinh tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức môn bơi vượt biển. Sự kiện thu hút 9 vận động viên không chuyên đến từ Quảng Ngãi, Đà Nẵng, trong đó có một vận động viên nữ. Các vận động viên đã có những trải nghiệm đặc biệt thú vị khi bơi vượt biển từ đảo Lớn Lý Sơn sang đảo Bé.

Sau khi Liên đoàn Điền kinh Quảng Ngãi phổ biển các nội dung an toàn bơi, các vận động viên bắt đầu hành trình bơi vượt biển. Điểm xuất phát tại bãi biển thạch cổng Tò Vò, điểm đến bãi trước đảo Bé. Trong suốt quá trình bơi, các vận động viên được mang theo phao cá nhân và được phép nghỉ ngơi.

Các vận động viên thử sức bơi cự ly đường dài hơn 3 hải lý từ đảo Lớn sang đảo Bé.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh tỉnh Quảng Ngãi Đặng Hồng Sơn, cho biết: Bơi vượt biển cự ly dài là môn thể thao mới tại Quảng Ngãi, do đó yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu và quyết định thành công của sự kiện. “Trước khi tổ chức, chúng tôi đã theo dõi tình hình thời tiết, dòng chảy, những biến động trên biển và nhận thấy hôm nay điều kiện bơi khá an toàn cho vận động viên”, ông Sơn cho hay.

Trong suốt quá trình bơi, Ban tổ chức đã bố trí 2 ca nô lực lượng cứu hộ, y tế với đầy đủ phao cứu hộ, ngoài ra 2 thuyền thúng do ngư dân dày dặn kinh nghiệm điều khiển cùng 2 thuyền kayak cũng được huy động để dẫn đường và hỗ trợ vận động viên cũng như tham gia công tác cứu hộ khi sự cố xảy ra.

Lực lượng cứu hộ luôn theo sát vận động viên trong suốt hành trình bơi.

Hôm nay thời tiết biển Lý Sơn khá thuận lợi, tạo cảm giác thoải mái, an tâm cho vận động viên. Sau 2 giờ bơi vượt biển với chiều dài hơn 3 hải lý, các vận động viên đã về đích an toàn.

Các vận động viên đã có hành trình đến đảo Bé hết sức thú vị và đặc biệt. Bơi vượt biển được trải nghiệm toàn cảnh đảo Lớn, đảo Bé, ngắm biển xanh, cát trắng và hệ sinh thái biển.

“Lần đầu tiên em đến đảo Bé một cách rất đặc biệt, em đã đến đảo Bé bằng ca nô, nhưng hành trình bơi hơn 3 hải lý thì rất đặc biệt và đáng nhớ. Cảm giác khi bơi hòa minh dòng nước biển trong xanh nhìn bên dưới rất nhiều san hô và cá, độ đang dạng sinh học rất cao, vừa bơi vừa tận hưởng xung quanh rất thích, nếu mọi người biết bơi thì nên thử một lần”, Nguyễn Thị Khánh Ly, vận động viên đến từ TP. Đà Nẵng, cảm nhận.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các vận động viên sau khi về đích.

Sự kiện bơi vượt biển với mục đích quảng bá hình ảnh, khai thác hiệu quả thế mạnh du lịch biển đảo, tạo điểm nhấn về sản phẩm du lịch, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Lý Sơn.

Sự kiện bơi vượt biển lần đầu tiên tổ chức tại đảo Lý Sơn nên được chắc lọc và hạn chế, sau lần tổ chức này huyện Lý Sơn và Liên đoàn Điền kinh sẽ rút ra kinh nghiệm, cách thức tổ chức để hình thành một giải đấu định kỳ thường xuyên.

Bên cạnh các sản phẩm du lịch văn hóa lễ hội đặc trưng, Lý Sơn đang nỗ lực xây dựng sản phẩm du lịch từ hoạt động thể thao dưới nước để tạo sức hấp dẫn cho du lịch đất đảo.

HỮU DANH