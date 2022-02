Thành công nhờ học và tập, rèn và luyện

(Báo Quảng Ngãi)- Khi tôi tỏ lời khen ngợi cú hãm bóng tuyệt vời của nữ cầu thủ Bích Thùy, trước khi Thùy tung cú sút như đóng đinh vào khung thành Đài Loan, cháu mỉm cười và nói rất thật thà, khiêm nhường: Hằng ngày, trên sân tập cháu cố gắng nhiều lắm bác ạ. Khi tập động tác hãm bóng, cháu thường tung quả bóng lên thật cao rồi dùng chân hãm sao cho bóng bật ra vừa độ, chân phải hãm thì chân trái sút được ngay.

Nghĩa Hành vinh danh cầu thủ Bích Thùy (Baoquangngai.vn) - Sáng 18/2, UBND huyện Nghĩa Hành long trọng tổ chức chương trình vinh danh cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, người con của quê hương xã Hành Thuận (Nghĩa Hành). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã đến dự. Dự lễ vinh danh còn có đông đảo cán bộ, lãnh đạo địa phương cùng gia đình cầu thủ Bích Thùy. .

Những buổi đội bóng chạy 400m, cháu không bao giờ bỏ cuộc dù chạy không nhanh bằng đồng đội. Cháu nhỏ con, thể lực cũng yếu, nên mỗi buổi tập chạy cháu đều cố hết sức. Cháu đá ở vị trí tiền vệ phải, xu hướng tấn công theo sự phân công của huấn luyện viên, nên phải rèn luyện sự nhanh nhẹn khi băng cắt, thoát vào trung lộ để phối hợp cùng chị Huỳnh Như tiền đạo. Cháu thường chuyền bóng cho chị Huỳnh Như, thỉnh thoảng lại đón những đường bóng bổng đồng đội phóng lên. Như bàn thắng trong trận gặp Đài Loan, cháu đã thoát vào đúng vị trí khi đường bóng của đồng đội rót cao, cháu luồn qua hàng hậu vệ đối phương nhận bóng và sút ngay.

Bích Thùy đóng góp nhiều cho thành công của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Internet Bích Thùy bảo rằng, năm nay cháu đã 28 tuổi, lại có chiều cao rất hạn chế, chỉ 1m53, nên nếu không rèn luyện hằng ngày thì không đảm bảo được yêu cầu vừa bao quét dọc hành lang cánh phải, vừa luồn lách vào trung lộ khi cảm giác bóng sẽ tới vị trí đó. Bóng đá bây giờ thiếu thể lực thì không thể phát huy được kỹ thuật, lại thường bị đối thủ chèn ép, dễ dính chấn thương. Bích Thùy bảo rằng, năm nay cháu đã 28 tuổi, lại có chiều cao rất hạn chế, chỉ 1m53, nên nếu không rèn luyện hằng ngày thì không đảm bảo được yêu cầu vừa bao quét dọc hành lang cánh phải, vừa luồn lách vào trung lộ khi cảm giác bóng sẽ tới vị trí đó. Bóng đá bây giờ thiếu thể lực thì không thể phát huy được kỹ thuật, lại thường bị đối thủ chèn ép, dễ dính chấn thương.

Tôi rất ngạc nhiên khi có nhà báo hỏi về thần tượng bóng đá của Bích Thùy, em đã “thú nhận” là chỉ thần tượng Cristiano Ronaldo. Lý do Bích Thùy đưa ra khi thần tượng Ronaldo cũng rất thú vị: “Em nghĩ, Ronaldo thành cầu thủ hàng đầu thế giới không phải do tài năng bẩm sinh, mà do kiên trì, quyết tâm và có phương pháp tập luyện. Đó là một cầu thủ luôn tập luyện ở mức cao nhất và tìm đúng con đường có thể giúp mình vươn tới đỉnh cao”.

Học tập Ronaldo ở tinh thần rèn luyện là quá đúng, nhưng đưa được những bài học ấy vào những bài tập của mình mới thật sự hữu ích. Đó là cách thụ đắc những “chiêu thức” mà cầu thủ hàng đầu thế giới vẫn dùng trong thời trai trẻ, ngay bây giờ, khi đã 37 tuổi, Ronaldo vẫn giữ được thể lực đủ chơi trong đội hình Manu, và vẫn ghi được những bàn thắng đẹp cho đội bóng cũ của mình.

Sự kiên trì, quyết tâm học và tập, rèn và luyện của nữ cầu thủ Bích Thùy không chỉ là tấm gương trên sân cỏ, mà theo tôi, em còn là tấm gương cho những người trẻ đang nỗ lực vươn lên trong cuộc sống nhiều cạnh tranh này. Rèn luyện hằng ngày, học tập hằng ngày, đưa những bài học vào hoạt động lao động sáng tạo trong cuộc sống, không tự ti vì “tầm vóc nhỏ con” cả về thể lực và kiến thức, đó là con đường giúp người trẻ vươn lên tới những thành công không dễ dàng trong sự nghiệp, trong cuộc đời.

Trên một mặt sân cỏ ước định, bóng đá chính là cuộc sống thu nhỏ, đầy quyết liệt, không ít rủi ro, nhưng cũng đầy hứng khởi, tràn hy vọng. Nơi đó, những ai hết lòng đam mê, hừng hực ngọn lửa chiến đấu, chấp nhận thất bại để đạt tới chiến thắng sau cùng, họ sẽ là những tấm gương không chỉ trên sân cỏ, mà còn giữa cuộc đời.

THANH THẢO