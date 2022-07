Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Ngãi năm 2022: Nhiều cảm xúc

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 đêm tổ chức, tối 8/7, Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh năm 2022 với chủ đề “Quảng Ngãi thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc” đã bế mạc. Liên hoan do Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức có nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ.

Tổ chức thường niên, Liên hoan năm nay có sự tham gia của hơn 400 diễn viên, tuyên truyền viên và các hạt nhân văn nghệ không chuyên đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là sân chơi bổ ích của các tuyên truyền viên.

Tiết mục tham gia liên hoan của đơn vị huyện Sơn Tây. Trong 3 đêm biểu diễn các đội đã mang đến cho người xem những tiết mục dàn dựng công phu, nội dung có sự kết hợp linh hoạt giữa văn nghệ và tuyên truyền lưu động. Những giai điệu dân ca, bài chòi, vọng cổ được các đội lựa chọn khai thác thi diễn và bám sát chủ đề thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời, tuyên truyền, lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp về gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, của đồng bào dân tộc thiểu số để lại nhiều ấn tượng trong lòng người xem. Như tiểu phẩm mang thông điệp xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Sơn Hà. Còn huyện Tư Nghĩa, với tiểu phẩm đề cập đến sự hy sinh thầm lặng của bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19, đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem...

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã trao 5 giải A cho các tiết mục văn nghệ, 2 giải A cho các phần thi tiểu phẩm và trao giấy chứng nhận cho 5 tuyên truyền viên xuất sắc. Với các màn trình diễn ấn tượng, đơn vị TP.Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh đoạt giải Nhất; các huyện Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà đoạt giải Nhì toàn đoàn.

Chị Lê Thị Ngọc, ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) bộc bạch, trong 3 đêm diễn, tôi và gia đình đều xem đầy đủ. Hầu hết tiết mục dự thi của các địa phương đều rất ấn tượng. Các tiết mục, tiểu phẩm đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc dâng trào. Có tiểu phẩm khán giả phải bật khóc vì xúc động.

Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao TP.Quảng Ngãi Trần Thị Hậu cho hay, để tham gia liên hoan, gần 20 diễn viên, tuyên truyền viên đã nỗ lực tập luyện để mang đến cho khán giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống gia đình. Liên hoan là cơ hội để những người làm công tác văn hóa ở địa phương học hỏi, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi kiến thức để làm tốt công tác tuyên truyền tại cơ sở.

Theo Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Tiến Dũng, tham gia liên hoan, mỗi đội đã để lại những dấu ấn riêng. Các nội dung thi đã lồng ghép tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, lan tỏa, tôn vinh những giá trị tốt đẹp và đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa trong gia đình... Liên hoan cũng là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra những phương pháp tuyên truyền hiệu quả. Từ đó góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đưa văn hóa đến với công chúng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bài, ảnh: TRÍ PHONG