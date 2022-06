Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022

Sau hơn 10 ngày tranh tài, tối 28/5, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An tổ chức đã chính thức bế mạc.

Trao Huy chương Vàng cho các diễn viên xuất sắc nhất. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn) Liên hoan năm nay có sự tham gia của khoảng 600 diễn viên, nhạc công và các thành phần sáng tạo đến từ 11 đơn vị tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước, mang đến 16 vở diễn đặc sắc, trong đó có 9 vở tuồng và 7 vở dân ca kịch.

Đánh giá chất lượng nghệ thuật của liên hoan năm nay, nhà văn, nhà viết kịch Hà Đình Cẩn - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật ghi nhận: Dù diễn câu chuyện lịch sử từ mấy nghìn năm trước, hoặc con người hôm nay, các vở diễn đều lấy cái cảm quan nóng hổi của thời đang sống để soi chiếu, xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Trong hội thi, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tác giả kịch bản và tác giả chuyển thể, tạo ra những vở tuồng và câu ca có ngôn ngữ giàu tính hình tượng, giàu tính hành động, giàu tính âm nhạc... Đạo diễn đã có nhiều cố gắng tạo ra các trò diễn, làm nổi bật đặc trưng của sân khấu tuyền thống là cấu trúc các mảnh trò. Ta bắt gặp không chỉ tuồng võ mà cả tuồng văn dung dị, mềm mại, gần gũi với người xem. Liên hoan cũng cho thấy một đội ngũ hùng hậu các nghệ sĩ tài năng. Âm nhạc, ánh sáng, mỹ thuật trong vở diễn cũng hết sức tài hoa và điêu luyện.

Bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như: Có kịch bản sơ lược, chú trọng vào bối cảnh lịch sử hoành tráng mà sao nhãng số phận nhỏ bé của nhân vật; có vở trùng lặp về thiết kế mỹ thuật; có vở diễn múa dài, múa với các đạo cụ cồng kềnh làm mất đi vẻ đẹp truyền cảm xúc bằng ngôn ngữ hình thể…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 3 Huy chương Vàng (vở “Cánh cò trong bão” - Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An; “Cô thần” - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định; “Truyện ngoài chính sử - Làm vua” - Nhà hát Tuồng Việt Nam); 5 Huy chương Bạc; 3 Huy chương Đồng cho các vở diễn xuất sắc. Ban tổ chức cũng trao 31 Huy chương Vàng, 40 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng cho các diễn viên có nhiều dấu ấn diễn xuất.

Bên cạnh đó là giải cho thành phần sáng tạo bao gồm: Tác giả xuất sắc (Văn Trọng Hùng, vở “Cô thần”); Đạo diễn xuất sắc thể loại tuồng (NSND Hoài Huệ vở “Truyện ngoài chính sử - Làm vua”); Đạo diễn xuất sắc thể loại dân ca (NSƯT Bùi Như Lai vở “Đi qua ngày giông bão” - Nhà hát truyền thống tỉnh Hà Tĩnh); Nhạc sĩ xuất sắc (NSƯT Thành Nam vở “Hoàng đế Lê Đại Hành” - Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa); Họa sĩ xuất sắc (Trần Hồng Vân, vở “Chiếc áo thiên nga” - Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh); Biên đạo múa xuất sắc (Đỗ Thị Kim Tiển, vở “Cô thần”).

Theo TRANG ANH/Nhandan.vn