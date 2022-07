Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Tất cả đã sẵn sàng

Hơn 13,38 nghìn thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được tổ chức từ ngày 7 - 8/7. Theo Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh, năm nay toàn tỉnh có 13,381 nghìn TS đăng ký dự thi; trong đó có 12,3 nghìn TS đang học lớp 12 và 1.081 TS tự do và giáo dục thường xuyên. Tỉnh đã bố trí 34 điểm thi, với 588 phòng thi; hơn 1.800 cán bộ, giáo viên thực hiện công tác coi thi, giám sát, cán bộ an ninh, công an bảo vệ đề thi và an ninh trật tự tại điểm thi và các nhân viên hậu cần.