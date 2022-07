Đẩy mạnh xã hội hóa bậc mầm non

(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, nhiều cơ sở mầm non tư thục được đầu tư xây dựng khang trang, ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại. Qua đó, không chỉ giảm tải cho hệ thống trường mầm non công lập, mà còn tạo cơ hội để phụ huynh lựa chọn cơ sở giáo dục cho con em theo học, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

Trường Mầm non Sen Hồng, ở phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), có diện tích 5.400m2, với 20 phòng học, 2 phòng chức năng, khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng. Trường hiện có 17 lớp với hơn 400 cháu từ độ tuổi 16 tháng đến 6 tuổi theo học. Đây là một trong 9 trường mầm non tư thục trên địa bàn TP.Quảng Ngãi.

Cô và trò Trường Mầm non Sen Hồng (TP.Quảng Ngãi) trong một hoạt động ngoại khóa. Ngoài giảng dạy chương trình giáo dục mầm non theo quy định của ngành giáo dục, trường xây dựng các hoạt động chuyên đề khám phá, trải nghiệm phù hợp với độ tuổi ở bậc mầm non. Qua đó, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. Trẻ được tham gia các hoạt động dã ngoại tại các di tích lịch sử, thắng cảnh. Ngoài ra, trường có tổ chức các lớp năng khiếu vẽ, nhảy múa cho trẻ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng Võ Thị Tuyết cho biết, trường xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình trải nghiệm khám phá và lễ hội, hội thi ngay từ đầu năm học. Bên cạnh đó, để duy trì đội ngũ giáo viên ổn định, trường chú trọng đến các chế độ chính sách cho người lao động. Đồng thời, khuyến khích giáo viên tham gia các hội thi do trường, Phòng GĐ-ĐT TP.Quảng Ngãi phát động.

Cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương, ở phường Trần Phú, là cơ sở độc lập tư thục đầu tiên ở TP.Quảng Ngãi áp dụng phương pháp giáo dục trẻ mầm non theo hướng hiện đại nhằm giúp trẻ có những kỹ năng tự lập sớm. Bà Hoàng Thị Thanh Nga, chủ cơ sở Mầm non tư thục Ánh Dương cho hay, với mô hình phương pháp giáo dục sớm, trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm, dã ngoại tiếp cận với thiên nhiên. Mỗi lớp tối đa 12 trẻ, do 2 - 3 giáo viên quản lý, giảng dạy. Mỗi ngày, giáo viên ghi chép lại các hoạt động học, ăn, ngủ, tương tác của trẻ để cập nhật vào phần mềm kết nối giữa cơ sở và phụ huynh, giúp phụ huynh theo dõi thường xuyên con của mình. Cơ sở hoạt động từ năm 2016, đến nay được nhiều phụ huynh ở trung tâm TP.Quảng Ngãi và cả các xã vùng ven tin tưởng gửi con.

Góp phần phổ cập giáo dục mầm non

Trên địa bàn TP.Quảng Ngãi hiện có 33 trường mầm non; trong đó có 24 trường công lập, 8 trường tư thục và 1 trường liên cấp; có 41 điểm độc lập tư thục được cấp phép. Tổng số trẻ đến trường trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 74,2%, trong đó trẻ tại các trường tư thục và nhóm, lớp độc lập tư thục đã cấp phép chiếm 42,4% số trẻ ra lớp. Số phòng học tại các trường tư thục, nhóm lớp độc lập tư thục đã cấp phép chiếm 46,8% số phòng hiện có.

Những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục đối với bậc mầm non trên địa bàn TP.Quảng Ngãi ngày càng phát triển. Đơn cử tại các xã Nghĩa Hà, Tịnh Khê, Tịnh Long đã phát triển các nhóm, lớp độc lập tư thục góp phần tăng tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp. Theo Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP.Quảng Ngãi Dương Thị Như Cẩm, công tác xã hội hóa giáo dục bậc mầm non trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Bên cạnh các trường công lập, các trường tư thục và nhóm, lớp độc lập tư thục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhờ đó, giảm áp lực tuyển sinh cho các trường công lập, đáp ứng nhu cầu ra lớp của trẻ mầm non, góp phần hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi.

Bài, ảnh: BẢO HÒA