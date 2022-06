Tiếp sức cho cơ sở giáo dục tư thục

(Báo Quảng Ngãi)- Gói vay tín dụng 1.400 tỷ đồng cho các trường mầm non, tiểu học tư thục vay vốn để sửa chữa, mua sắm lại trang thiết bị học tập theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 11), đã tiếp sức cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Là một trong những cơ sở giáo dục ngoài công lập đầu tiên của tỉnh được vay vốn theo Quyết định 11, chị Phạm Thị Diễm, chủ nhóm trẻ tư thục Biển Xanh, ở thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú (Bình Sơn) chia sẻ, đợt dịch vừa qua, cơ sở phải tạm ngưng hoạt động từ tháng 2/2021, đến tháng 2/2022 mới bắt đầu hoạt động trở lại. Do ngưng hoạt động trong thời gian dài nên cơ sở vật chất bị hư hỏng nhiều. Tôi không có thu nhập trong khoản thời gian cơ sở ngừng hoạt động nên gặp khó khăn trong việc tìm nguồn vốn để sửa chữa cơ sở vật chất duy trì hoạt động. Sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn lãi suất ưu đãi theo Quyết định 11, tôi đã thuê người sửa chữa lại phòng học, mua sắm thêm các đồ dùng, đồ chơi để hoạt động trong thời gian tới.

Quyết định 11/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời tiếp sức cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Trường Mầm non Monkids, ở thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) cũng đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bình Sơn giải ngân cho vay 100 triệu đồng theo Quyết định 11. Đại diện Trường Mầm non Monkids cho biết, vì đóng cửa quá lâu nên nhiều trang thiết bị xuống cấp, hư hỏng. Trong lúc loay hoay chưa biết lấy đâu ra nguồn vốn để sửa chữa, đầu tư mua sắm lại một số thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi... chúng tôi đã tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 123 trường mầm non và nhóm trẻ tư thục độc lập, thu hút hàng nghìn trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi theo học. Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Trần Duy Cường cho biết, để chính sách hỗ trợ đến với cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh kịp thời, Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo phòng giao dịch các huyện hướng dẫn hồ sơ, quy trình và thủ tục cho vay đối với các đối tượng vay vốn đảm bảo nhanh gọn, đúng theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định 11, mức cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do ngân hàng CSXH xác định dựa trên phương án vay vốn; lãi suất 3,3%/năm; thời hạn vay tối đa 36 tháng. Khách hàng vay vốn theo quy định tại Quyết định 11 không phải thực hiện bảo đảm tiền vay đối với mức vay đến 100 triệu đồng; trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng CSXH.

Qua rà soát nhu cầu ban đầu, Quảng Ngãi đã được trung ương phân bổ 2,7 tỷ đồng để cho vay theo Quyết định 11. Tính đến ngày 31/5/2022, toàn tỉnh đã giải ngân 1,9 tỷ đồng cho 23 cơ sở giáo dục, trường mầm non ngoài công lập. Nhu cầu vay vốn ngày một tăng, do đó Ngân hàng CSXH tỉnh đang tiếp tục xin nguồn vốn bổ sung từ trung ương, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục giải ngân, đảm bảo kịp thời đáp ứng nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phục hồi hoạt động sau thời gian ảnh hưởng dịch Covid-19.

Bài, ảnh: HỒNG HOA