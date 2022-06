Có 13,381 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp tại Quảng Ngãi

(Baoquangngai.vn) - Chiều 8/6, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Kỳ thi đã nghe Sở GD&ĐT báo cáo những nội dung, nhiệm vụ triển khai tổ chức kỳ thi, bao gồm xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi, phân công trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo và những công việc liên quan đến chuẩn bị, tổ chức kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra từ ngày 7 - 8/7. Toàn tỉnh có 13,381 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 12,3 nghìn thí sinh đang học lớp 12 THPT, 1.081 thí sinh tự do và GDTX.

Toàn tỉnh có 34 điểm thi, dự kiến bố trí số lượng phòng thi là 588 phòng, huy động 1.681 cán bộ, giáo viên làm công tác thi; 181 nhân viên và 181 cán bộ an ninh, công an bảo vệ bài thi, điểm thi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi đã thảo luận về kế hoạch tổ chức kỳ thi, bàn các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác tuyên truyền các quy định về kỳ thi đến cán bộ, giáo viên nhân viên làm công tác thi, thí sinh và phụ huynh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được phân công, tăng cường phối hợp với các bên liên quan, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tình hướng phát sinh trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như diễn ra kỳ thi.

Sở GD&ĐT rà soát toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi, xây dựng phương án thi tại huyện Lý Sơn đề phòng thời tiết không thuận lợi. Công an tỉnh chủ động đề xuất phương án xử lý các vấn đề về bảo mật cho kỳ thi trước ngày 1/7. Sở TT&TT tăng cường xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến kỳ thi.

“Mọi công tác chuẩn bị phải chu đáo, thận trọng để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn nhấn mạnh.

Tin, ảnh: ÁI KIỀU