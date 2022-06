Trường Mầm non Tịnh Kỳ cơ sở 2: Cần sớm đưa vào sử dụng

(Báo Quảng Ngãi)- Trường Mầm non Tịnh Kỳ cơ sở 2, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi), xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2019. Tuy nhiên đến nay, công trình này vẫn chưa được đưa vào sử dụng, trong khi cơ sở 1 quá tải, không đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của người dân trên địa bàn.

Nhiều năm qua, vào năm học mới, không ít phụ huynh có con từ 2 - 4 tuổi ở xã Tịnh Kỳ phải chạy ngược xuôi đến các trường mầm non ở các xã khác, hoặc tìm đến các điểm gửi trẻ tư nhân để gửi con, vì trường mầm non của xã không đáp ứng đủ nhu cầu. Đơn cử như năm học 2021 - 2022, Trường Mầm non Tịnh Kỳ cơ sở 1 chỉ có 7 lớp học, với 265 học sinh. Trung bình mỗi lớp có trên 40 trẻ, trong đó ưu tiên cho trẻ 5 tuổi, để chuẩn bị vào lớp 1 (178 trẻ). Hiện điểm trường này chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu gửi trẻ của người dân. Ngoài ra, mặc dù là trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng cơ sở vật chất của nhà trường cũng đã xuống cấp một số hạng mục.

Trường Mầm non Tịnh Kỳ cơ sở 2 (TP.Quảng Ngãi) dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm học 2022 - 2023. ẢNH: PV Trong khi đó, Trường Mầm non Tịnh Kỳ cơ sở 2, do UBND xã Tịnh Kỳ làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng, gồm 6 phòng học, nhà ăn và tường rào cổng ngõ kiên cố, đã xây dựng xong từ cuối năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Lý giải cho tình trạng này, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ Nguyễn Hoài Thanh cho biết, năm 2019, Trường Mầm non Tịnh Kỳ cơ sở 2 được xây dựng tại khu tái định cư kết hợp với phát triển quỹ đất phục vụ cho dự án xây dựng hệ thống đê bao, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở xã Tịnh Kỳ, do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, vì khu tái định cư gặp một số vướng mắc, nên chưa thể đầu tư đồng bộ các hạng mục điện chiếu sáng và cấp nước sinh hoạt. Điều này khiến trường mới không thể hoạt động.

Vừa qua, các hạng mục điện chiếu sáng và nước sinh hoạt của trường đã được đấu nối xong. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 6, đơn vị thi công sẽ sửa chữa các hạng mục xuống cấp, hư hỏng do bão số 9/2020. Dự kiến, công trình sẽ được bàn giao cho Trường Mầm non Tịnh Kỳ để sử dụng từ năm học 2022 - 2023.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Tịnh Kỳ Nguyễn Thị Thanh Nguyên chia sẻ, nhà trường rất vui vì sắp tới đây, điểm trường mới được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện trường vẫn còn thiếu giáo viên, nên khi 2 cơ sở hoạt động thì cũng chỉ có thể tăng thêm một lớp học nữa. Nhà trường mong năm học tới sẽ được phân bổ thêm 6 giáo viên, để đảm bảo mở đủ 11 lớp, đáp ứng cho 80% trẻ em trong độ tuổi được đến trường theo Đề án Phát triển giáo dục mầm non của tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025.

